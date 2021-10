Neueröffnung Nach beliebtem Thai-Restaurant: Jetzt gibt's anatolische Spezialitäten an der Zürichstrasse Seit Samstag herrscht an der Zürichstrasse 38/40 wieder Betrieb: Gönül Eima führt dort einen türkischen Imbiss und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit.

Anfang August wurde bekannt, dass der Thai-Imbiss «Imthip» an der Zürichstrasse 38/40 nach fünf Jahren schliesst. Betreiber Kurt Isenegger gab schon damals bekannt, dass an dieser Adresse bald türkische Ware angeboten würde. Das bewahrheitet sich nun: Gönül Eima hat am Samstag ihren Betrieb mit «Anatolischen Spezialitäten» aufgenommen.

Gönül Eima freut sich in ihrem Laden auf Kundschaft. Bild: Janick Wetterwald (Luzern, 14. Oktober 2021)

Die gebürtige Türkin bietet künftig von Montag bis Samstag von jeweils 9 bis 22 Uhr durchgehend türkische Küche an. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Kebabs, Böreks, gefüllte Weinblätter, gefüllte Paprika, Hummus, Suppen, Salate, Pizzen und türkischer Kaffee.

Eima wagt mit «Anatolischen Spezialitäten» ihr Debüt in der Gastrobranche. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre als Reinigungskraft in einem Spital, bis sie via einen Job im Catering und als Köchin Gefallen am Restaurantbetrieb gefunden habe. Sie ergänzt:

«Drei Jahre lang habe ich nach einem geeigneten Lokal gesucht – bis die Zürichstrasse 38/40 frei wurde. Diese Gelegenheit habe ich nun gepackt.»

Die meiste Zeit arbeitet Gönül Eima alleine im Betrieb. Zu Stosszeiten wird sie von einer Freundin unterstützt. Ebenso helfen ihre Kinder gelegentlich aus – wobei sowohl die Tochter als auch der Sohn beide 100 Prozent berufstätig sind.