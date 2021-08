Stadt Luzern Betrunkener Autofahrer kommt von Strasse ab: Vorderrad abgerissen, Trottoir-Abschrankungen demoliert An der Reusseggstrasse in Luzern ist ein betrunkener Autofahrer verunfallt. Der Mann musste eine Bussendeposition hinterlegen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 12'000 Franken.

Die Unfallstelle. Bild: Luzerner Polizei

Der Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 0.45 Uhr vom Seetalplatz herkommend in Richtung Sedel. In der Linkskurve der Reusseggstrasse kam das Auto rechts von der Strasse ab und touchierte die dortigen Trottoir-Abschrankungen. Dabei wurde das rechte Vorderrad des Autos abgerissen, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt.

Das Unfallauto an der Reusseggstrasse in Luzern. Bild: Luzerner Polizei

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Ein Atemlufttest beim Autofahrer ergab einen Wert von rund 1,7 Promille.

Der Autofahrer, ein 40-jähriger Rumäne, musste eine Bussendeposition von mehreren hundert Franken hinterlegen und wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 12'000 Franken.



(stg)