Stadt Luzern Angriff auf Polizisten bei Anti-Corona-Demo – zwei Personen festgenommen An den beiden bewilligten Demonstrationen am Samstag nahmen rund 4500 bis 5000 Personen teil. Nach einem tätlichen Angriff gegen einen Polizisten wurden zwei Personen festgenommen, ansonsten verliefen die Kundgebungen grösstenteils friedlich.

In der Stadt Luzern fanden am Samstagnachmittag zwei bewilligte Kundgebungen statt. Eine Laufkundgebung des Aktionsbündnisses Urkantone führte vom Mühlenplatz zum Inseli, wobei diverse Redner auftraten, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. An dieser nahmen 4500 bis 5000 Personen teil. Die Hauptstrasse vom Bahnhofplatz zum Schwanenplatz musste rund 30 Minuten für den Verkehr gesperrt werden.

Die gleichzeitig stattfindende Platzkundgebung der Organisation «Luzern ist bunt» nahmen rund 100 Personen teil, wie die Luzerner Polizei weiter schreibt. Die Polizei begleitete die beiden Kundgebungen mit dem Ziel, die Teilnehmenden der beiden Demonstrationen voneinander fernzuhalten.

Demonstranten an einer Kundgebung des «Aktionsbündnisses der Urkantone gegen die Corona-Massnahmen des Bundes». Sie kritisieren die Corona-Politik des Bundesrates und die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, die aus ihrer Sicht unrechtmässig Grundrechte einschränken. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 31. Juli 2021)

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, seien die von der Stadt Luzern formulierten Auflagen mehrheitlich eingehalten worden. Jedoch wurde ein Polizist von zwei Personen tätlich angegriffen und verletzt, danach wurde er ins Spital gebracht. Die beiden Personen wurden vorübergehend festgenommen. (rad)