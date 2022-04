Gesamtsanierung Baselstrasse

Die Werkleitungen unter der Baselstrasse sind in einem schlechten Zustand und müssen saniert werden. Gleichzeitig soll die Chance genutzt werden, die Strassenoberfläche attraktiver zu gestalten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Verkehrslärm zu reduzieren und die Bushaltestellen behindertengerecht zu gestalten. All diese Projekte fliessen derzeit in ein Gesamtsanierungsprojekt ein. Bauherren sind der Kanton Luzern, die Stadt Luzern und ewl energie wasser luzern. Die Federführung liegt beim städtischen Tiefbauamt.

Die Bewilligungsphase beginnt im Jahr 2023, möglicher Baustart für das 10-Mio.-Franken-Projekt ist frühestens 2025. Während der Bauzeit von rund 1,5 Jahren wird der Verkehr durch die Baselstrasse nur einspurig möglich sein. Deshalb wird eine Umfahrung über die Dammstrasse nötig werden. Um die Anliegen des Quartiers und von betroffenen Verbänden ins Projekt einfliessen zu lassen, arbeitet die Stadt mit einer Begleitgruppe zusammen. Alle Infos finden sich unter www.baselstrasse.stadtluzern.ch.