Stadt Luzern Autofahrer rast der Polizei davon und fährt ins Maisfeld Am Donnerstagabend missachtete ein Autofahrer das Haltezeichen der Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz nach 22 Uhr am Donnerstagabend versuchte eine Polizeipatrouille an der Reusseggstrasse in Luzern, einen Autofahrer zu kontrollieren. Der unbekannte Mann missachtete jedoch das Haltezeichen der Polizei und fuhr davon. In einer Linkskurve geriet das Auto von der Strasse ab und fuhr in ein Maisfeld, bevor er via Kreisel in Richtung Seetalplatz flüchtete. Beim Auto handelte es sich vermutlich um ein Mini Cooper Cabrio. Es weist an der Front vermutlich Beschädigungen auf, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Polizei sucht den unbekannten Lenker und bittet Personen, welche Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können, sich zu melden.