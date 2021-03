Stadt Luzern Autofahrerin verliert Kontrolle über Fahrzeug – und donnert in Hauswand Am Montagabend hat eine Autofahrerin in der Stadt Luzern einen Selbstunfall verursacht. Es entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.

(sok) Am Montagabend kurz vor 17 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Auto in der Stadt Luzern von der Obergrundstrasse in Richtung Bundesplatz. Aus bisher unbekannten Gründen kam sie von der Strasse ab, fuhr in eine Baustellentafel, streifte zwei Bäume und fuhr dann in eine Hauswand, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Auf dem Trottoir kam das Auto dann zum Stillstand.

Die Lenkerin wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr der Stadt Luzern. Die Luzerner Polizei hat der Frau vorerst den Führerausweis abgenommen. Über weitere Massnahmen entscheide das Strassenverkehrsamt, heisst es in der Mitteilung weiter.