Baubewilligungsverfahren Stadt Luzern baut zwei WCs am Schwanenplatz Die Stadt Luzern will an der Bushaltestelle am Schwanenplatz stadteinwärts zwei öffentlichen WC-Anlagen realisieren. Sie werden in den ehemaligen Telefonkabinen eingerichtet und sollen im Herbst eröffnet werden.

Hier bei der Bushaltestelle am Schwanenplatz gibts zwei WCs. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2019)

(pw) Seit über fünf Jahren stehen die beiden Telefonkabinen an der Bushaltestelle am Schwanenplatz auf der Seite der Altstadt leer. Wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt, gab es seither es zahlreiche Ideen und Anfragen für künftige Nutzungen, wie einen Kebab-Corner, einen Café-Shop, einen Sandwich-Corner oder die Installation von Gepäck-Ablagen, sogenannte «Micro-Hubs».

Jetzt hat die Stadt entschieden, in den beiden ehemaligen Telefonkabinen zwei WC-Anlagen einzurichten. Bisher gab es am Schwanenplatz oder in zumutbarer Gehdistanz keine öffentliche WC-Anlagen, da dafür kein geeigneter Platz zur Verfügung stand. Die nächste befindet sich Unter der Egg.

Die beiden Unisex-WC-Anlagen sollen während 365 Tagen und 24 Stunden offen sein. Die Baukosten werden auf rund 240'000 Franken geschätzt. Eine der beiden Anlagen wird behindertengerecht ausgestattet. Zurzeit läuft das Baubewilligungsverfahren. Sobald es abgeschlossen ist, werden die beiden WC-Anlagen beim Schwanenplatz realisiert. Ob die WC's kostenpflichtig sind und wieviel die Benützung kostet, geht aus der Medienmitteilung nicht hervor.