Stadt Luzern Bei der Vogelzählung steht die Freude im Vordergrund An diesem Wochenende ruft die Organisation Birdlife zur Beobachtung von Wintervögeln auf. Dabei geht es weniger um eine wissenschaftliche Erhebung, sondern um das Interesse an den Tieren, wie ein Augenschein zeigt.

Freitag, 10:53 Uhr. Die Sonne scheint und lässt die Wasseroberfläche des Vierwaldstättersees funkeln. Ein Anblick wie auf einer Postkarte. Gute Voraussetzungen für die «Stunde der Wintervögel», die vom 7. bis 9. Januar stattfinden. Bei dieser werden die Menschen von der Vogelschutzorganisation Birdlife Luzern aufgerufen, während einer Stunde Vögel in Siedlungsräumen zu beobachten und zu zählen. Ein Flyer soll helfen, die häufigsten Arten rasch zu erkennen. In dieser Stunde wird die maximal gleichzeitig beobachtete Anzahl einer Art notiert und anschliessend auf einem Formular online erfasst. Ob Zuhause, in Parks oder gar auf einem Friedhof gezählt wird, spielt dabei keine Rolle.

Peter Knaus (rechts) und der vogelinteressierte Markus Schärli beobachten die Vögel im Dreilindenpark. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Januar 2022)

Im Winter lassen sich Vögel besser beobachten

Ausgerüstet mit Feldstecher und wetterangepasster Kleidung steht Peter Knaus, Vogelexperte und Mitglied der Organisation Birdlife Luzern, im Dreilindenpark in Luzern bereit, um mit seiner Führung zu beginnen. Während des Rundgangs durch den Park erklärt Knaus genauer, um was es bei der Veranstaltung geht. Im Winter sind Vögel, die ihren Lebensraum im Wald haben, auf Futtersuche. Da die Menschen sie vor allem im Winter füttern, können wir sie während dieser kalten Zeit wunderbar in unseren Gärten und Parks beobachten. Die «Stunde der Wintervögel» ist keine Wissenschaft. Es geht nicht darum, die genaue Anzahl jeder Vogelart in den Siedlungsräumen zu bestimmen, sondern vielmehr darum, die Artenvielfalt kennen zu lernen und sich vertieft mit den gefiederten Tieren auseinanderzusetzen. «Die Freude und das Interesse an Vögeln beim Mitmachen steht für uns von Birdlife an erster Stelle», meint Knaus, «gerade weil jedermann teilnehmen kann, egal ob mit oder ohne Vogelkenntnisse.»

Obwohl das Wetter gut ist, tauchen nur wenige Menschen auf, um sich dem Vogelexperten anzuschliessen. Nichtsdestotrotz werden Knaus viele Fragen gestellt, und das Gespräch wird umso interessanter und persönlicher. Und auch später, als der Himmel weiss bedeckt ist, bleibt die Stimmung gut. Immer wieder hält Knaus inne, wenn er einen Vogel hört oder sieht: «Hört ihr das? Das ist das Gezwitscher einer Haubenmeise.» Dennoch lassen sich in dieser Stunde nicht viele Vögel blicken. «Manchmal kann man viele Vögel sichten, manchmal weniger. Gerade ist es eine Flaute, aber so ist es eben», erklärt er.

Eine Rabenkrähe im Dreilindenpark.

Gäste aus dem Norden

Aber nicht nur Vogelarten, die das ganze Jahr in der Schweiz sesshaft sind, soll man während der «Stunde der Wintervögel» beobachten können. So verbringe beispielsweise der in Skandinavien heimische Bergfink die Winterzeit über im nördlichen Mittelmeereuropa, wo kein Schnee liegt und es mehr Nahrung für den Vogel gibt.

Die «Stunde der Wintervögel» wird dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Laut Knaus soll die Aktion in den nächsten Jahren von Birdlife Schweiz übernommen und im ganzen Land durchgeführt werden. «Mit der Zeit könnten Aussagen über die Artenvielfalt der Vögel und allenfalls deren Veränderungen gemacht werden. Vorerst aber soll sich das Projekt etablieren», meint er.

Doch schon aus den vorangegangenen Vogelzählungen konnten Schlüsse gezogen werden. In den ersten beiden Jahren war der häufigste Wintervogel der Haussperling. Deutlich häufiger als 2020 wurden Bergfink, Stieglitz und Erlenzeisig gesichtet. Von Kohlmeise und Blaumeise wurden 2021 dagegen nur gut halb so viele Vögel gezählt wie 2020. Wie die Ergebnisse dieses Jahr aussehen und ob der Haussperling noch immer der am häufigst gezählte Vogel ist, wird sich bald herausstellen.