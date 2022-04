Stadt Luzern 41 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr: Besucher kehren ins Verkehrshaus zurück Im vergangenen Jahr besuchten 482’000 Personen das Verkehrshaus – deutlich mehr als 2020. Vor allem bei einer Gruppe ist der Anstieg markant.

Das Verkehrshaus, wie es leibt und lebt: mit ausgefallenen Fahrzeugen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

2021 sei ein «schwieriges Jahr» für das Verkehrshaus gewesen, in dem das Unternehmen einen Verlust von rund 253’000 Franken eingefahren habe. Das schreibt das Verkehrshaus in einer Mitteilung, in der es Bilanz zum vergangenen Jahr zieht. Doch trotzdem zeigt sich das Unternehmen – zumindest teilweise – erfreut. Denn im ersten Jahr der Pandemie hat der Verlust noch bei rund 387’000 Franken gelegen. Auch der Nettoerlös hat sich erholt: 16,3 Millionen Franken, was einem Plus von 29 Prozent entspricht.

Das hat damit zu tun, dass wieder mehr Besucher an die Lidostrasse in Luzern kamen. 41 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr lösten einen Eintritt ins Verkehrshaus. 2021 zählte das Unternehmen rund 482’000 Besucherinnen und Besucher. Damit ist man zwar noch nicht auf dem Wert von vor der Pandemie – 2019 besuchten 563’000 Personen das Museum –, doch ist es ein Schritt zurück Richtung Normalität.

Ausländische Gäste bleiben (noch) fern

Im Januar und Februar 2021 war das Museum pandemiebedingt geschlossen. «Darauf folgte ein guter Sommer, was uns auch für das aktuelle Jahr zuversichtlich stimmt», erklärt Olivier Burger, Leiter der Unternehmenskommunikation. Der Bereich Kongresse und Events beispielsweise laufe wieder deutlich besser. Was das Verkehrshaus aber noch spüre, sei das Fernbleiben der ausländischen Gäste.

«Vor der Pandemie verzeichneten wir laufend mehr Besucherinnen und Besucher aus dem nahen Ausland, aber auch aus China, Indien und den USA.»

Wie sich das dieses Jahr entwickeln wird, sei kaum vorauszusagen, sagt Burger.

Anders sieht die Bilanz bei den Schulklassen aus: Über 3000 reisten im vergangenen Jahr ins Verkehrshaus – ein Plus von 242 Prozent gegenüber 2020. Rund 52’000 Schülerinnen und Schüler zählte man vor Ort. Burger:

«Wir merkten, dass die Schulen einen Nachholbedarf hatten – sie scheinen das Verkehrshaus vermisst zu haben.»

Solch hohe Werte habe man zuletzt 2016 verzeichnet.

Mitgliederschwund und neue Ausstellung

Einen Rückschlag gab es allerdings bei den Mitgliedern des Verkehrshauses. Rund 1500 von ihnen haben ihre Mitgliedschaft gekündigt. Neu zählt der Verein knapp 36’000 Mitglieder. Vor zwei Jahren lag dieser Wert bei über 39’600. «Im Dezember 2021, zum Zeitpunkt des Rechnungsversands an unsere Mitglieder, galt noch immer die Zertifikatspflicht. Deswegen hielten sich viele von ihnen zurück.» Es gebe nun aber positive Anzeichen dafür, dass sich die Anzahl Mitglieder wieder erholt, gibt sich der Kommunikationschef des Verkehrshauses optimistisch.

Auch eine neue Ausstellung soll dafür sorgen, dass das Verkehrshaus wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Ab dem Frühjahr 2023 wird eine Erlebniswelt in der Ausstellungshalle des Neubaus die Themen Nachhaltigkeit und Energiewende interaktiv präsentieren.