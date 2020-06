Stadt Luzern bewilligt verschiedene Corona-Kredite – und holt VBL-Befragung nach Die Geschäftsprüfungskommission der Stadt Luzern (GPK) hat an der Sitzung vom 28. Mai verschiedene Nachtrags- und Sonderkredite diskutiert und mehrheitlich bewilligt. Zudem hat die Kommission die bereits im März angekündigte aber aufgrund des Coronavirus verschobene Befragung zum «Fall VBL» nachgeholt.

(sre) Wie die Stadt Luzern mitteilt, hat die Geschäftsprüfungskommission der Stadt Luzern (GPK) an ihrer Sitzung vom 28. Mai den Bericht und Antrag «Nachtragskredite zum Budget 2020» beraten. Die GPK hat dabei einerseits der Sanierungen des Kunstrasenfelds Wartegg mit einem granulatfreien und ökologisch sinnvolleren Kunstrasenprodukt zugestimmt. Andererseits wurde der Nachtragskredit für die Nutzung der frei werdenden Liegenschaft Süesswinkel 8 als zusätzliches Musikschulzentrum genehmigt.

Die GPK hat an derselben Sitzung den Bericht und Antrag 19/2020 «Sonder- und Nachtragskredite zum Budget 2020 aufgrund der Corona-Pandemie» diskutiert. Dieser beinhaltete im Detail folgende Sonder- und Nachtragskredite:

Kompensation von Billettsteuer-Ausfällen (3,7 Mio. Franken): Als Konsequenz der bundesrätlichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus werden der Stadt Luzern gemäss aktueller Schätzung im Jahr 2020 rund 3,7 Mio. Franken Billettsteuereinnahmen entgehen. Die GPK ist der Ansicht, dass die Beiträge an Sport und Kultur gesichert werden müssen und hat den Kredit einstimmig bewilligt

Ausfallentschädigung Spielgruppen (236'200 Franken): Da Spielgruppen ihren Betrieb zusammen mit den Schulen schliessen mussten, fielen die Einnahmen um 100 Prozent weg. Die GPK hat der Ausfallentschädigung für die Spielgruppen einstimmig zugestimmt, damit die wichtigen Angebote auch in Zukunft sichergestellt sind.

Abbau Bearbeitungsstau bei pendenten Baugesuchen und Baukontrollen (86'000 Franken): Die GPK hat dem Nachtragskredit für den Abbau des coronabedingten Arbeitsstaus bei pendenten Baugesuchen und Baukontrollen grossmehrheitlich zugestimmt.

Taskforce Detailhandel (200'000 Franken): Um den Detailhandel der Stadt Luzern in der aktuell sehr schwierigen Lage kurzfristig unterstützen zu können, sollte das Budget der Wirtschaftsförderung im Globalbudget Stabsleistungen Finanzdirektion aufgestockt werden. Dies um die Taskforce Detailhandel rasch und projektbasiert unterstützen zu können. Die GPK lehnte den Nachtragskredit ab. Eine knappe Mehrheit war der Ansicht, dass hierfür mit dem ALI-Fonds bereits ein geeignetes Instrument zur Verfügung steht.

Unterstützungsbeitrag Luzern Tourismus AG (440'000 Franken): Der Tourismus ist aufgrund der Corona-Pandemie stark betroffen. Dadurch fehlen der Luzern Tourismus AG (LTAG) Einnahmen aus den Kurtaxen, Beherbergungsabgaben und aus der Tourist Information. Die GPK lehnte den Unterstützungsbeitrag für die LTAG knapp ab, dies bei zwei Enthaltungen. Bezweifelt wurde insbesondere die Wirksamkeit des geplanten «RecoveryProgramm», um einheimische Gäste für Luzern mit werbetechnischen Massnahmen zu gewinnen.

«Fall VBL» wurde nachgeholt

Die Geschäftsprüfungskommission musste die am 5. März geplante ausserordentliche Sitzung zum «Fall VBL» aufgrund des Coronavirus verschieben. Als städtische Aufsichtskommission hatte die GPK beschlossen, im Fall VBL von selbst aktiv zu werden und sich über die Ausgangslage sowie die ergriffenen Massnahmen und die eingeleiteten Schritte bei den involvierten Akteuren in Kenntnis setzen zu lassen. Die GPK hat hierfür an der ordentlichen Sitzung vom 28. Mai die geplante Befragung involvierter Akteure nachgeholt.

Gemäss der Stadt wurden auf Einladung der GPK externe Sachverständige als auch einzelne Stadträte und Stadträtinnen befragt. Namentlich waren dies: Peter Füglistaler (Direktor des Bundesamtes für Verkehr), Yvonne Hunkeler (VBL-Verwaltungsratspräsidentin), Norbert Schmassmann (VBL-Direktor), Thomas Buchmann (Präsident Verkehrsverbund Luzern), Martin Merki (Stadtrat und Verwaltungsratsmitglied VBL AG), Manuela Jost (Stadträtin und ehemaliges Verwaltungsratsmitglied VBL AG), Franziska Bitzi Staub (Finanzdirektorin), Ursula Eiholzer (Betriebswirtschafterin der städtischen Finanzverwaltung). Mittels der Befragung habe die GPK den Fragenkatalog schärfen und ergänzen können, welcher die Grundlage für eine externe Untersuchung legen soll.