Stadt Luzern Bushaltestelle «Schwimmbad» in Littau wird barrierefrei – auch Veloführung wird angepasst Wer mit dem öffentlichen Verkehr zum Waldschwimmbad Zimmeregg in Littau gelangen will, nutzt die Bushaltestelle «Schwimmbad». Diese wird nun saniert.

So sieht die Bushaltestelle Schwimmbad heute aus. Sie soll umgestaltet werden. Bild: Stadt Luzern

Im Herbst 2022 soll die Bushaltestelle bei der Zimmereggbadi saniert und behindertengerecht ausgestaltet werden. Dazu werden die bestehenden Haltekanten um einige Meter aus der Kurve verschoben, was den Buschauffeuren und -Buschauffeusen die präzise parallele Anfahrt an die Kanten erleichtern soll, wie die Stadt Luzern am Donnerstag mitteilte.

Zudem wird in Fahrtrichtung Littau im Bereich der Haltestelle die Veloführung aus Sicherheitsgründen angepasst. In diesem Bereich dürfen Velofahrende gemäss der Stadt zukünftig von der Fahrbahn auf das Trottoir wechseln. Das Trottoir wird punktuell verbreitert, um separate Bereiche für Velofahrende und Fussgängerinnen und Fussgänger zu realisieren.

Die Arbeiten starten voraussichtlich im Herbst 2022 und dauern rund drei Monate. Im gleichen Zeitraum startet die Sanierung der Zimmeregg-Badi. Die Anpassung der Bushaltestelle inklusive der Strassensanierung und der Massnahmen zur verbesserten Veloführung kosten rund 720'000 Franken. Die Pläne liegen vom 23. Februar bis und mit 14. März 2022 beim Tiefbauamt der Stadt Luzern auf und können auch online eingesehen werden. (spe)