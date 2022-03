Grosser Stadtrat Bypass, Tiefbahnhof & Co.: Stadt Luzern setzt keinen Konfliktmanager ein Die Stadtluzerner FDP fordert einen Mediator für Grossprojekte, der zwischen Stadt, Kanton, Bund und Direktbetroffenen vermittelt. Doch die Idee ist im Parlament gescheitert.

Unterirdisch auf den Zug warten: Das macht der Durchgangsbahnhof Luzern möglich. Visualisierung: SBB

Bypass, Durchgangsbahnhof, Neubau Luzerner Theater: In Luzern stehen in den nächsten 15 Jahren mehrere Grossprojekte an, die weit über die Stadtgrenzen hinaus relevant sind. Entsprechend ist die Stadt in engem Austausch mit Kanton, Bund und SBB. Diese Zusammenarbeit funktioniere bestens, findet der Stadtrat.

Die Stadtluzerner FDP sieht das anders, wie Grossstadtrat Marc Lustenberger sagt:

«Davon, dass alle am selben Strick ziehen, sind wir noch ein gutes Stück entfernt.»

Tatsächlich gibt es Differenzen zwischen Stadt und Kanton, was die künftige Erschliessung des Bahnhofs durch Autoverkehr und ÖV betrifft. Auch dem Autobahnprojekt Bypass steht die Stadt wesentlich kritischer gegenüber als der Kanton.

Ziel: Verzögerungen für Grossprojekte vermeiden

Für die FDP ist deshalb klar: Es braucht einen neutralen Konfliktmanager, der zwischen den Parteien vermittelt. Andernfalls drohten rechtliche Auseinandersetzungen und zeitliche Verzögerungen. «Es geht darum, die Risiken dieser Jahrhundertprojekte zu minimieren», so Lustenberger, der nicht nur zwischen Stadt und Kanton Konfliktpotenzial sieht, sondern auch mit vielen weiteren Direktbetroffenen. So etwa mit der Tourismusbranche, die an den Grossbaustellen im Stadtzentrum logischerweise wenig Freude hat.

Mit ihrer Forderung nach einem Konfliktmanager für Grossprojekte hatte die FDP im Stadtparlament allerdings keine Chance. Einzig die SP unterstützte das entsprechende Postulat mehrheitlich. Auch der Stadtrat hatte für eine Ablehnung plädiert.

«Widerstände wie in Stuttgart sind keine zu erwarten»

Martin Abele (Grüne) fand, dass das Konfliktmanagement heute schon sehr gut funktioniert – das zeige sich immer wieder bei anderen Projekten. Hinzu komme, dass zumindest der Durchgangsbahnhof weitgehend unbestritten sei. «Widerstände wie in Stuttgart sind keine zu erwarten», so Abele mit Verweis auf das Bahnhof-Grossprojekt «Stuttgart 21», das seit Jahren massiven Protesten gegenübersteht. Und was den Bypass betrifft, so hätten die Grünen gar kein Interesse daran, allfällige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.

Thomas Gfeller (SVP) zweifelte derweil an der Wirksamkeit eines Konfliktmanagers: «Zu viele Köche verderben den Brei.» Auch Andreas Felder (Mitte) fand, dies würde die Zusammenarbeit bloss erschweren statt erleichtern.