Stadt Luzern Cheerstrasse Littau: Jetzt sind auch Bürgerliche für einen Neustart Zu teuer: Das 32,5-Millionen-Projekt Cheerstrasse im Littauerboden hat keine Chance mehr. Die Stadtluzerner Parteien wollen es von Grund auf neu planen. Wie eine «Cheerstrasse 2.0» aussehen soll, ist aber völlig offen.

32,5 Millionen Franken soll die Umfahrung Cheerstrasse im Littauerboden kosten. Bewilligt davon sind bisher 20 Millionen – über den Rest sollte das Luzerner Stadtparlament sowie das Stimmvolk befinden. Doch so weit wird es höchst wahrscheinlich gar nicht kommen. Die Baukommission des Parlaments hat bereits unmissverständlich klar gemacht, was sie vom erneuten Zusatzkredit hält: gar nichts. Die Kommission beantragt dem Parlament einstimmig, an der Sitzung vom 24. Juni gar nicht erst auf das Geschäft einzutreten. Tatsächlich hätte es wohl nicht den Hauch einer Chance. SP und Grüne waren ohnehin schon immer gegen das Cheerstrasse-Projekt, doch nun wollen auch die Bürgerlichen die Notbremse ziehen. 32,5 Millionen Franken für die Umfahrungsstrasse seien schlicht zu viel, so der Grundtenor.

So sieht das aktuelle Projekt Cheerstrasse aus.

Das Projekt einfach ersatzlos zu streichen, wollen die meisten aber auch nicht. Gemäss Recherchen ist aus bürgerlichen Kreisen eine Motion in Planung. Diese hat zum Ziel, das Projekt Cheerstrasse von Grund auf neu zu planen. Die Motion soll möglichst breit abgestützt sein und nächste Woche eingereicht werden.

SP will am liebsten gar keine neue Strasse

Wie ein neues Projekt Cheerstrasse konkret aussehen könnte, lässt die Motion bewusst offen. Denn auch wenn sämtliche Parteien das Projekt in der aktuellen Form ablehnen, so ist es schnell vorbei mit der Einigkeit, wenn es um die Frage nach konkreten Alternativen geht. SP und Grüne haben sich dazu bereits geäussert. Sie haben schon Ende Mai je eine Motion eingereicht mit der Forderung, das Projekt neu zu planen. Ihnen geht es aber nicht in erster Linie um die geplante Umfahrungsstrasse – im Gegenteil: Vor allem die SP liebäugelt mit einem gänzlichen Verzicht auf eine neue Strasse und legt den Fokus auf den Ausbau des Bahnhofs Littau sowie die Verkehrsberuhigung im Quartier. Auch eine Fuss-/Velounterführung unter dem Bahnhof soll geprüft werden. SP und Grüne werden an ihren Vorstössen zwar festhalten, aber auch die neue, überparteiliche Motion unterstützen. Auch die GLP will sich dem neuen Vorstoss anschliessen.

SVP: «Wir kämpfen weiterhin für die Umfahrungsstrasse»

Die SVP begrüsst ebenfalls einen Neuanfang, hat aber etwas andere Vorstellungen von einem Projekt «Cheerstrasse 2.0» als Links-Grün. «Wir kämpfen weiterhin für den Bau der Umfahrungsstrasse», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Gfeller. Alles andere wäre für ihn eine Missachtung der beiden Volksentscheide. Zur Erinnerung: 2009 sagten die Littauer und 2017 auch die Stadtluzerner Ja zur Umfahrung Cheerstrasse. Allerdings basierten diese Volksentscheide auf deutlich tieferen Baukosten. Thomas Gfeller plädiert deshalb dafür, auf das ursprüngliche Projekt zurückzukommen, das nicht viel mehr als eine Umfahrungsstrasse vorsah. Erst später kamen diverse Zusatzmassnahmen hinzu – von der Aufwertung des Quartiers bis zum Neubau einer Kreuzung beim Kreisel Bodenhof. Allein diese Kreuzung, die einer Forderung des Kantons entspricht, verteuert das Gesamtprojekt um über 5 Millionen Franken. Es brauche jetzt eine Entflechtung all dieser Teilprojekte, sagt Thomas Gfeller. Danach könne man dann entscheiden, welche Projekte davon man umsetzen will.

Der Bahnübergang in Littau soll dank einer Umfahrungsstrasse entlastet werden.

Eveline Beerkircher, 18.5.21

Ärger über den Stadtrat und den Kanton

Ob und wann Teile des Projekts Cheerstrasse umgesetzt werden, ist also wieder völlig offen – dabei war noch im vergangenen Jahr von einem Baustart Ende 2021 die Rede. Bei den Fraktionen ist entsprechend viel Frust zu spüren. Dieser richtet sich einerseits auf den Stadtrat. Insbesondere Bürgerliche werfen ihm vor, er habe das Scheitern bewusst in Kauf genommen, indem er ständig neue und teurere Massnahmen ins Projekt aufgenommen habe. Ärger herrscht aber auch über den Kanton, der mit seiner Forderung einer Ampel-Kreuzung die Hauptverantwortung für die Kostenexplosion trägt. Wieso erfuhr die Stadt nicht früher von den Wünschen des Kantons? Wie lief die bisherige Zusammenarbeit zwischen städtischen und kantonalen Stellen? Diese und andere kritische Fragen stellt Silvio Bonzanigo (parteilos) in einer dringlichen Interpellation an den Luzerner Stadtrat.