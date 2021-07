Stadt Luzern Das Château Gütsch soll «moderner und cooler» werden: Das alles ändert sich unter dem neuen Besitzer Kirill Androsov Ab Januar 2022 wird das Hotel und Restaurant Gütsch neu eröffnet – mit mehr Zimmer und französischer Küche. Das sind die Änderungen im Überblick.

Von links nach rechts: Gütsch-Verwaltungsratspräsident Benno P. Hafner, Besitzer Kirill Androsov und Geschäftsführer Andreas Gartmann.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Juli 2021)

Während «Gütsch»-Besitzer Kirill Androsov an der Pressekonferenz seine grundsätzliche Vision skizzierte, ging der neue Verwaltungsratspräsident Benno P. Hafner näher ins Detail, was die geplanten Massnahmen am und im Gebäude betrifft. Wie Androsov betonte auch der Luzerner Rechtsanwalt Hafner: «Wir wollen den Luzernern das ‹Gütsch› zurückgeben, ihnen hier oben etwas bieten.» Er habe festgestellt, dass viele Luzerner im Ungewissen darüber sind, ob das «Gütsch» überhaupt noch offen sei. Diese Wahrnehmung gelte es zu korrigieren.

Das Hotel wolle man weiterhin auf dem Niveau von «Vier-Sterne-Plus» betreiben, aber eine Qualität von fünf Sternen bieten. Die 38 Mitarbeiter werden weiter beschäftigt, einzelne neue Stellen sollen dazu kommen. Denn: Das Hotel soll künftig auch mehr Zimmer aufweisen. Geplant ist, den kaum genutzten Panoramasaal aufzulösen und an seiner Stelle sechs Suiten zu erstellen – drei von ihnen mit Balkon. «Damit können wir die Zimmerzahl auf knapp 40 erhöhen, was eine Wirtschaftlichkeit gewährleistet», so Hafner. Ein wie auch immer gearteter Erweiterungsbau sei dementsprechend kein Thema. Noch offen sei, was mit dem ehemaligen Skulpturenpark geschehen werde. Die Skulpturen sollen bis Ende Juli verschwunden sein, den Park könne man bereits jetzt wieder kostenlos und frei betreten.

Gütschbahn soll attraktiver und zuverlässiger werden

Besonders wichtig ist aus Sicht Hafners eine Erneuerung der Gütschbahn. «Ich persönlich bedaure es sehr, dass man die alte Talstation durch einen Neubau ersetzt hat», hält er fest. «Wir wollen die Talstation auffrischen und zu einem eigentlichen Eingangsportal und Blickfang machen.» Auch wolle man den Betrieb der Bahn rund um die Uhr sicherstellen.

«Es kann nicht sein, dass die Bahn regelmässig ausfällt – zumal sie zum VBL-Netz gehört und aus unserer Sicht Teil des Service Public ist.»

Ganz allgemein soll das «Gütsch» ein Rebranding erfahren, es soll «cooler und moderner» werden, ohne seine Tradition als Schlosshotel zu verlieren. Gastronomisch wolle man sich auf eine französisch-internationale Küche konzentrieren, den morgendlichen Brunch stärker kultivieren und mittags einfache und erschwingliche Lunches anbieten. Nachmittags richte man sich mit dem Auftischen von Kaffee und Kuchen vermehrt auf Familie aus. Überhaupt soll das «Gütsch» stärker ins Naherholungsgebiet Gütschwald integriert werden, zum Beispiel mit einem Jogging-Weg und E-Bikes.

Verwaltungsrat bis Herbst komplettiert

Die baulichen Massnahmen seien mit der Denkmalpflege abgestimmt, die Baubewilligung liege bereits vor. Unter anderem sind folgende weitere Eingriffe geplant:

Die Eingangshalle wird von Grund auf neu gestaltet, mit Fokus auf den Farben Weiss und Schwarz. Schon jetzt steht ein neues Pult in der Rezeption.

wird von Grund auf neu gestaltet, mit Fokus auf den Farben Weiss und Schwarz. Schon jetzt steht ein neues Pult in der Rezeption. Der blaue Rittersaal soll neu eingerichtet und gestaltet werden.

soll neu eingerichtet und gestaltet werden. Die Bar bleibt bestehen, die Terrasse vor dem Rittersaal soll stilmässig in sie integriert werden. Zudem soll die Bar vermehrt als Teil der Lobby wahrgenommen werden.

bleibt bestehen, die Terrasse vor dem Rittersaal soll stilmässig in sie integriert werden. Zudem soll die Bar vermehrt als Teil der Lobby wahrgenommen werden. Der Schlossgarten soll den Charakter einer Lounge erhalten.

soll den Charakter einer Lounge erhalten. Die Räume sollen grundsätzlich heller und freundlicher werden.

werden. Bauliche Massnahmen im Restaurant sind nicht vorgesehen.

Die Bauarbeiten werden am 1. Oktober beginnen, dann werden auch Hotel und Restaurant vorübergehend schliessen. Die feierliche Neueröffnung ist im Januar 2022 geplant. Bis zum 1. Oktober bleibt das Hotel Restaurant Gütsch offen.

Der «Gütsch»-Verwaltungsrat besteht zurzeit aus Benno P. Hafner und Phillipp Kindt, einem Bekannten und Geschäftspartner Androsovs mit Deutscher und Schweizer Staatsbürgerschaft. Der restliche Verwaltungsrat soll laut Hafner bis Herbst komplettiert sein. Die Mehrheit der VR-Mitglieder soll einen Bezug zu Luzern haben, betont der Präsident.