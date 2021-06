Beschwerde Das Kantonsgericht stoppt den Abbruch der Eichwäldli-Soldatenstube in Luzern Die Soldatenstube im Eichwäldli in Luzern darf vorläufig nicht abgerissen werden. Das Kantonsgericht hat einer Beschwerde des Innerschweizer Heimatschutzes aufschiebende Wirkung erteilt.

Überraschende Wende im Fall der Eichwäldli-Soldatenstube in Luzern: Das Gebäude darf vorläufig nicht abgerissen werden, obwohl der Luzerner Stadtrat die Abbruchbewilligung bereits erteilt hat. Das Luzerner Kantonsgericht hat einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Innerschweizer Heimatschutzes (IHS) aufschiebende Wirkung erteilt. Das bestätigte am Donnerstagnachmittag auf Anfrage Daniel Bernet, Jurist in der Stadtluzerner Baudirektion.

Gemäss Bernet fällte das Kantonsgericht seinen Entscheid bereits kurz nach Eingang der IHS-Beschwerde.

«Wenn die Soldatenstube weg ist, dann ist sie weg, dann kann auch eine aufschiebende Wirkung nichts mehr ausrichten.»

So laute kurz zusammengefasst die Begründung des Kantonsgerichts, sagt Bernet. Die Stadt habe mit den Abbrucharbeiten noch nicht begonnen, betont Bernet, «doch die Vorbereitungsarbeiten sind im Gang».

Die Bewohner der Soldatenstube Eichwäldli sind nun ausgezogen. Die Stadt Luzern will das Gebäude abreissen.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 21. Juni 2021)

Der Innerschweizer Heimatschutz (IHS) gab am Donnerstagnachmittag mit einer Medienmitteilung bekannt, dass er eine Beschwerde eingereicht hat. Er führt für die Beschwerde folgende Gründe ins Feld:

1. Denkmalschutz

Der Kanton habe der Stadt mit der Zurückstufung der Soldatenstube von «schützenswert» auf «erhaltenswert» die Zügel in die Hand gegeben. Dieses Vorgehen sei für den IHS nicht nachvollziehbar. In der Mitteilung heisst es:

«Die ausschliesslich ökonomische Argumentationsweise der Stadt Luzern, was den Erhalt betrifft, ist bundesrechtswidrig. Eine Machbarkeitsstudie oder Ähnliches wäre zwingend notwendig gewesen. Dennoch wurde seitens der Stadtregierung der Abbruch ohne Einsprachemöglichkeit – und auch gegen den Willen des Grossen Stadtrats von Luzern – verfügt.»

IHS-Geschäftsführer Marco Füchslin sagt dazu: «Das gleiche Vorgehen wurde beim CSS-Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse in Luzern angewandt. In diesem Fall ist das Urteil des Bundesgerichts noch hängig.»

2. Abriss der Soldatenstube

Nach geltendem Planungs- und Baugesetz (PBG) könne sich die Stadt Luzern als Abbruchgesuchstellerin selber eine Abbruchbewilligung erteilen, heisst es in der Mitteilung des IHS weiter. «Sie braucht dazu keine Abbruchmeldung zu publizieren, noch ist eine Einsprachemöglichkeit dazu vorgesehen.» Die Stadt handle damit zwar gemäss Gesetz des Kantons Luzern. Doch aus Sicht des IHS ist eine solche Praxis «bundesrechtswidrig». Dem IHS gehe es mit seiner Beschwerde auch darum, diese Lücke im Gesetz vom Kantonsgericht beurteilen zu lassen.

Das Kantonsgericht solle in dieser Frage Rechtssicherheit für Bauherrschaften, Investoren, Planer, Schutzverbände, Private und Behörden schaffen, hält der Heimatschutz fest. Dies «vor dem Hintergrund der künftigen Verdichtung, in welcher die Inventare immer mehr unter Druck geraten werden». Der Innerschweizer Heimatschutz hatte seine Beschwerde am Mittwoch eingereicht. Bereits einen Tag darauf erteilte das Kantonsgericht die aufschiebende Wirkung.

Familie Eichwäldli ist weg

Die Soldatenstube am Murmattweg 2 in Luzern im Gebiet Eichwäldli war während mehrerer Jahre von einer Gruppe von Personen, die sich «Familie Eichwäldli» nannte, bewohnt worden. Sie wehrten sich seit Jahren gegen den von der Stadt Luzern geplanten Abriss des Gebäudes. Am 20. Juni gaben sie ihren Kampf auf und verliessen auf Druck der Stadt das Gebäude.