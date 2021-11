Stadt Luzern Das Lichtfestival Lilu findet wieder statt Nach einer coronabedingten Pause werden im Januar 2022 in der Luzerner Innenstadt wieder zahlreiche Lichtinstallationen zu sehen sein.

So wurde die Hofkirche beim letzten Lilu von aussen in Szene gesetzt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Januar 2020)

Nachdem die Ausgabe 2021 wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, kann nun vom 6. bis zum 16. Januar 2022 die dritte Ausgabe des Lichtfestivals Luzern Lilu stattfinden. Das teilt der Verein Lichtfestival Luzern, der von Luzern Hotels und Luzern Tourismus getragen wird, mit.

Kunstschaffende aus dem In- und Ausland sowie Studierende der Hochschule Luzern werden rund 20 Lichtkunstinstallationen realisieren. Diese seien kostenlos täglich von 18 bis 22 Uhr entlang des rechten Seeufers sowie in der Alt- und Neustadt zu sehen. Die Covid- Schutzmassnahmen für den Aussenbereich würden im Dezember gemäss den geltenden Regeln finalisiert. Weiter sind auch Installationen und Veranstaltungen in Innenräumen geplant. Für diese ist ein Ticket nötig und es gilt die Zertifikatspflicht.

Ein Höhepunkt werde die audiovisuelle Darbietung «Refrakto» in der Halle des Casineum im Grand Casino Luzern sein. Die Installation entstehe in Zusammenarbeit zwischen dem dänischen Komponistenduo Den Sorte Skole und dem visuellen Künstlerkollektiv Vertigo. Das Kunstwerk kombiniere rituelle Musik aus aller Welt, Klang, Lichtinstallation und Lasermapping.

Erneut Lichtshow und Konzerte in der Hofkirche

Wie bereits in den beiden vergangenen Festivals wird die Hofkirche durch das Kollektiv Projektil bespielt. Die neuste Show «Wonders» nehme das Publikum mit «auf eine Weltreise durch die grössten architektonischen Wunder der Welt», heisst es in der Mitteilung. Zu ausgewählten Zeiten sei eine Begleitung durch Hoforganist Stéphane Mottoul vorgesehen. An fünf Abenden werde die Show zudem mit Live-Konzerten von bekannten Schweizer Musikerinnen und Musikern kombiniert, darunter Seven, James Gruntz und Heidi Happy.

Die Lichtshow in der Hofkirche während des letzten Lichtfestivals. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Januar 2020)

Das Budget bei den beiden letzten Ausgaben betrug jeweils rund 1 Million Franken. Wegen der Coronapandemie mussten einige Partner und Sponsoren ihre Beiträge kürzen, sagt Lilu-Direktor Thomas Fritschi. «Wir konnten aber neue Partnerinnen und Partner gewinnen. Dank Sponsoringbeiträgen können wir das Festival im ähnlichen Umfang wie 2020 durchführen.»