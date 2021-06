Stadt Luzern Das Neustadt-Strassenfest wird dieses Jahr dezentral durchgeführt Der Anlass findet am 10. Juli statt. Um grosse Menschenmassen zu vermeiden, werden die Standorte mehrmals gewechselt.

Nach einer Pause wegen Corona findet dieses Jahr das Luzerner Neustadt-Strassenfest wieder statt, und zwar am Samstag, 10. Juli, wie der Verein Neustadtfest mitteilt. Um grosse Menschenmassen zu vermeiden, sei das Fest dezentral in den Strassen der Neustadt geplant. Los geht es um 14 Uhr auf dem Eisenplatz. Danach sind um 16, 18 und 20 Uhr an noch geheimen Standorten Konzerte und Verpflegung geplant. Für die Musik sorgen lokale Bands.

Infos zu den Standorten sind am Festtag auf neustadt-strassenfest.live ersichtlich. (sez)