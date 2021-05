Stadt Luzern Demonstrantinnen und Demonstranten ziehen anlässlich des «Walk of Care» durch Luzern Der 12. Mai ist der Tag der Pflege. Um auf die Anliegen von Menschen in Pflegeberufen aufmerksam zu machen, marschierten am Mittwochabend über 100 Personen durch die Stadt Luzern.

Am Mittwoch, 12. Mai, ist Tag der Pflege. Die Sektion Zentralschweiz des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK - Zentralschweiz rief für diesen Tag zu einem Marsch durch die Stadt Luzern auf. Der «Walk of Care» startete am Mühleplatz:

Leserbild: Hubert Wallimann

Ihre Forderungen oder Fragen an Politik und Gesellschaft tragen einige der Teilnehmerinnen auf ihren Rücken:

Leserbild: Hubert Wallimann

Leserbild: Hubert Wallimann

Auf den von der Unia und den Pflegenden verteilten Flugblättern war zu lesen, dass es in der Pflegebranche viele Misstände gebe. Überbelastung und psychischer Stress seien nur zwei Beispiele. Und die Probleme hätten sich durch die Pandemie verschärft. Die Pflegenden und die Unia fordern demnach unter anderem Investitionen ins Pflegepersonal, namentlich einen höhreren Stellenschlüssel und mehr Lohn sowie verstärkten Gesundheitsschutz über die Krise hinaus.

An der Kundgebung nahmen rund 100 bis 150 Personen teil. Mit von der Partie war auch SP-Kantonsrätin Melanie Setz Isenegger, die alle Anwesenden dazu aufrief, am nächsten Marsch vom 30. Juni wieder zu erscheinen. Denn der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen sei ein Marathon.