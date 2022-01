Der neue Wey-Zunftmeister heisst Christian Amstutz

Zentralschweiz Das Neujahrsbaby heisst Romeo – in zahlreichen Spitälern gab es 2021 Geburtenrekorde

In der Zentralschweiz kam das erste Kind im neuen Jahr im Luzerner Kantonsspital auf die Welt. Romeo und seine Eltern sind wohlauf. In vier Spitälern kamen so 2021 so viele Babys zur Welt wie noch nie.