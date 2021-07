Stadt Luzern Veloweg in Regenbogenfarben – die Grünen wollen ein Symbol für Toleranz Nach dem Vorbild der holländischen Stadt Utrecht, wo der bisher längste Rainbow-Veloweg kürzlich fertiggestellt wurde, soll die Stadt Luzern nun ebenfalls ein Zeichen für Toleranz setzen.

Ein Rainbow-Veloweg sei ein positives Symbol für Toleranz, Diversität und Inklusion und zeige, dass Luzern eine offene Stadt sei. Es sei auch ein Zeichen für Vielfalt, wie die Grünen Stadt Luzern in einer Medienmitteilung schreiben.

Der Rainbow-Veloweg in Utrecht dient als Vorbild für den von den Grünen Stadt Luzern verlangten Veloweg. Bild: Keystone

Nach dem Vorbild des 570 Meter langen Rainbow-Velowegs in der holländischen Stadt Utrecht soll ein neuer farbiger Veloweg bei der bereits bestehenden Veloroute in Luzern umgesetzt werden. Diese führt vom Neubad bis zu der Stadtgrenze, in Kooperation mit der Stadt Kriens wäre laut den Grünen sogar eine Einfärbung über die gesamte Länge möglich. Etwa einen Kilometer lang soll der neue Rainbow-Veloweg dann schlussendlich werden – der weltweit längste seiner Art.

Laut den Grünen Stadt Luzern habe ihr Vorhaben zwei weitere Vorteile: Zum einen werde das Velofahren attraktiver, vor allem auch für kleine Kinder, die dadurch schon früh Freude am Fahren empfinden. Zum anderen sei es auch ein Besuchermagnet für die Tourismus-Stadt Luzern. Sie fordern deshalb den Stadtrat in einer Petition dazu auf, diesen farbigen Veloweg zu realisieren. (mha)