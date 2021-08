Stadt Luzern Die Konkurrenz ist zu gross: Das Wundambulatorium Luzern muss schliessen Spitex und Kantonsspital bauen ihre Angebote zur Behandlung von Wunden aus. Das hat Folgen für das Wundambulatorium an der Pilatusstrasse.

Theo Köhler bei der Arbeit mit einer Patientin im Wundambulatorium. Archivbild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Juli 2019)

Wunden verheilen normalerweise schnell. Doch es gibt auch solche, die chronisch werden und die Lebensqualität der Betroffenen massiv beeinträchtigen. Ein Beispiel dafür sind offene Beine oder auch Operationswunden, die nicht heilen wollen. Für solche Fälle ist das Wundambulatorium an der Luzerner Pilatusstrasse spezialisiert.

Doch das Geschäft mit Wundpatienten läuft schlecht – so schlecht, dass das Ambulatorium Mitte September seine Tore schliessen muss. «Wir hatten in den letzten zwei Jahren einen stetigen Rückgang an zugewiesenen Patienten», sagt Theo Köhler, der die Praxis an der Pilatusstrasse 24 leitet.

Das Kantonsspital behandelt selber

Es ist jedoch nicht so, dass die Dienstleistungen von diplomierten Wundexperten nicht mehr gefragt wären. Doch die Institutionen, die früher regelmässig Patientinnen und Patienten ins Ambulatorium geschickt haben, bieten die Behandlungen immer häufiger selber an. So betreibt etwa das Luzerner Kantonsspital ein «Zentrum für komplexe Wunden». Und mehrere Spitex-Organisationen der Region haben in jüngster Zeit ihre Wundexpertisen ausgebaut. «Das führt dazu, dass unser Angebot immer weniger rentiert», sagt Theo Köhler. Dabei, so fügt er hinzu, könne er als diplomierter Pflegefachmann die Dienstleistungen deutlich günstiger anbieten als beispielsweise ein Spital, wo die Behandlung durch Ärzte erfolgt. «Der Weiterbetrieb des Wundambulatoriums wäre eigentlich ein Beitrag zur Senkung der Gesundheitskosten. Doch letztlich ist es politisch gewollt, dass die Institutionen die Wundbehandlung selber anbieten».

Dass das Wundambulatorium schliessen muss, kommt somit nicht ganz überraschend. Schon 2019 sagte Theo Köhler gegenüber unserer Zeitung, dass der Weiterbetrieb infrage gestellt sei. Grund für diese Einschätzung war damals ein Bundesgerichtsurteil, das zur Folge hatte, dass hochwertiges Verbandsmaterial nicht mehr von den Krankenkassen vergütet wird – dabei wäre die Qualität des Verbandsmaterials für die Versorgung von komplexen Wunden entscheidend. Hinzu kam laut Köhler, dass das Ambulatorium immer weniger Beiträge aus der Pflegerestfinanzierung der Gemeinden erhielt. Das Wundambulatorium an der Pilatusstrasse ist noch bis 17. September geöffnet.