Stadt Luzern Die Stadt Luzern kehrt in den Verband Luzerner Gemeinden (VLG) zurück - und will ihn auch gleich reformieren Nach sieben Jahren Absenz tritt die Stadt Luzern dem Gemeindeverband per 1. Januar 2022 wieder bei. Dies vorerst für vier Jahre. Die Stadt soll diese Zeit nutzen, um den VLG in ihrem Sinne zu reformieren. Andernfalls würde ein Austritt wieder zum Thema.

Luzern als Zentrumsstadt tickt oft anders als der Rest des Kantons. Bild: Boris Bürgisser

Ausgerechnet die grösste und wichtigste Gemeinde des Kantons fehlt: Die Stadt Luzern ist als einzige der 80 Gemeinden nicht Mitglied im Verband Luzerner Gemeinden (VLG). Die Stadt war 2015 aus dem Verband ausgetreten, weil man fand, die Interessen des urbanen Kantonsteils würden zu wenig berücksichtigt. Doch das Abseitsstehen zahlte sich nicht aus: Die Stadt blieb von wichtigen Entscheidungen der kantonalen Politik ausgeschlossen und konnte ihre Anliegen, beispielsweise bei der kantonalen Finanzreform AFR 18, nicht einbringen.

Das macht der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) Der VLG vertritt die Interessen der Luzerner Gemeinden gegenüber der kantonalen Politik. Bei wichtigen Geschäften wird er vom Regierungsrat jeweils im Vorfeld konsultiert. Natürlich ist es nicht immer möglich, dass alle Gemeinden mit einer Stimme sprechen. Deshalb werden bei Bedarf auch Minderheitspositionen vertreten.



Der Vorstand des VLG besteht aus acht Exekutivmitgliedern von unterschiedlichen Gemeinden. Zurzeit stammen nur zwei aus der Agglomeration Luzern (Horw und Malters), der Rest aus Landgemeinden. Weiter gibt es im VLG Fachgruppen, etwa zu Themen wie Wirtschaft oder Bildung. Dort sind Exekutivmitglieder weiterer Gemeinden vertreten.

Nun wird die Stadt Luzern per 1. Januar 2022 wieder in den Verband eintreten. Das hat das Stadtparlament am Donnerstag mit 43 zu 2 Stimmen beschlossen.

«Der Austritt war ein Fehler», sagte Fabian Reinhard (FDP). Auch Mirjam Fries (Mitte) fand:

«Die Stadt soll nicht abseits stehen».

Wenn die Stadt in den Verband zurückkehre, stärke dies die urbane Stimme - was letztlich auch im Interesse der grossen Nachbargemeinden Luzerns sei. Auch für Christina Lütolf (GLP) hat sich der Austritt nicht ausbezahlt: «2015 glaubte man noch, der Kanton könne es sich nicht leisten, die Stadt auszuschliessen.» Doch die Stadt sei eines Besseren belehrt worden. «Das belastete Verhältnis zum Kanton muss dringend verbessert werden.» Dies gelinge am besten, wenn die Stadt wieder im VLG integriert sei, sagte auch Stadtpräsident Beat Züsli (SP):

«Die Haltung der Stadt wird als unsolidarisch empfunden.»

Und dieser Vorwurf sei auch irgendwie verständlich. Züsli erhofft sich, dass sich dank dem Wiedereintritt in den VLG die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden wieder verbessert. Dazu gebe es auch keine Alternative: «Es gibt heute kaum noch eine Aufgabe, die wir alleine erledigen können. Es gibt fast immer einen Bezug zu den umliegenden Gemeinden.»

Wie schon beim Austrittsentscheid von 2014 sind auch diesmal SVP und Linke kritisch geblieben gegenüber dem VLG. Thomas Gfeller (SVP) sagte:

«Unsere Erwartungen in Bezug auf Reformen sind nicht erfüllt worden.»

Auch für Simon Roth (SP) krankt der Gemeindeverband noch immer an denselben Problemen wie damals:

«Die Anliegen von Zentrumsgemeinden erhalten systematisch zu wenig Gewicht. Und wichtige Themen werden allzu oft politisch statt fachlich beurteilt.»

Auch die Grünen waren im Vorfeld kritisch und haben daher aktiv das Gespräch mit dem VLG gesucht. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen, sagt Christian Hochstrasser. Der Verband habe Reformwillen signalisiert. Dies habe die Grünen dazu bewogen, einem Wiedereintritt zuzustimmen. Einzig die beiden Jungen Grünen Irina und Jona Studhalter lehnten den Beitritt ab.

Das ist der Forderungskatalog des Stadtparlaments

Die Mitgliedschaft im VLG soll zunächst für vier Jahre gelten. Danach soll die Stadt entscheiden, ob sie im Verband bleiben oder doch wieder austreten will. Das Stadtparlament machte unmissverständlich klar, dass ein langfristiger Verbleib im Gemeindeverband nur unter der Bedingung in Frage kommt, dass der VLG deutliche Reformen anpackt. Der Stadtrat solle sich vehement dafür einsetzen. Das Parlament hat auch klare Vorstellungen, wie diese Reformen aussehen müssen:

Kampf gegen politische Ämterkumulation : In den Führungsorganen des VLG sollen keine Personen sitzen, die gleichzeitig im Kantonsrat politisieren. Falls doch, müssten wenn schon sämtliche Parteien vertreten sein. Dies ist vor allem für die Linken ein wichtiger Punkt, da aktuell nur wenig Linke im VLG aktiv sind. Die Geschäftsleitung soll zudem von politischen Mandaten entkoppelt werden. Diese Forderung zielt direkt auf den heutigen Geschäftsführer Ludwig Peyer, der als Mitte-Kantonsrat eine prägende Figur der kantonalen Politik ist.

: In den Führungsorganen des VLG sollen keine Personen sitzen, die gleichzeitig im Kantonsrat politisieren. Falls doch, müssten wenn schon sämtliche Parteien vertreten sein. Dies ist vor allem für die Linken ein wichtiger Punkt, da aktuell nur wenig Linke im VLG aktiv sind. Die Geschäftsleitung soll zudem von politischen Mandaten entkoppelt werden. Diese Forderung zielt direkt auf den heutigen Geschäftsführer Ludwig Peyer, der als Mitte-Kantonsrat eine prägende Figur der kantonalen Politik ist. Mehr Transparenz : Die Fraktionen der Gemeindeparlamente sollen jeweils darüber informiert werden, was die Regierung und der VLG verhandeln.

: Die Fraktionen der Gemeindeparlamente sollen jeweils darüber informiert werden, was die Regierung und der VLG verhandeln. Mehr Gewicht für Städte: Zentrumsgemeinden sollen im VLG mehr Gewicht erhalten und insbesondere im Vorstand angemessen vertreten sein.

Der VLG reagiert erfreut auf den Wiedereintritt Luzerns, wie er mitteilt. Die Stadt Luzern erhalte automatisch einen Sitz im Vorstand. «Der VLG ist überzeugt, dass damit die urbanen Themen noch früher und besser zur Geltung kommen können und gleichzeitig aber auch das gegenseitige Verständnis von Stadt-Land wachsen kann», heisst es weiter. Man sei bereit, Reformen anzupacken. Die Forderung einer befristeten Mitgliedschaft könne man «gut nachvollziehen», der Evaluation sehe man «mit Zuversicht entgegen».