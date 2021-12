Stadt Luzern Drei neue Elektrobusse im Pilotbetrieb zwischen Bahnhof und Obergütsch Pünktlich auf den Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag sind drei neue Elektrobusse der Verkehrsbetriebe Luzern bereit für den geplanten Pilotbetrieb. Eingesetzt werden sie auf der Linie 10 zwischen Luzern Bahnhof und Obergütsch.

Der neue Elektrobus der VBL. Bild: PD

Batteriebus, Elektrobus oder Depotlader – all diese Begriffe sind passend für die drei neuen Elektrobusse, welche die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember auf der Linie 10 einsetzen wird. Bis Ende September 2021 wurden die drei Busse im polnischen Buswerk von Solaris für gebaut, wie die VBL am Donnerstag mitteilten.

Alle drei Elektrobusse werden für den Einsatz benötigt. Während der Morgen- und Nachmittagsspitze sind alle drei Elektrobusse auf der Linie 10 (Luzern Bahnhof – Obergütsch) im 10-Minuten-Takt unterwegs. Da die Batterieladung nicht für den ganztägigen Betrieb ausreichend ist, kehren die Busse während des zwischenzeitlichen 15-Minuten-Takts, wenn nur noch zwei Busse benötigt werden, nacheinander ins Depot Weinbergli zurück für eine Zwischenladung der Batterien.

Mit den 12 Meter langen Bussen wird die Kapazität der Linie 10 erhöht. Dazu wurde durch gemäss den VBL die Stadt Luzern die Wendeschleife im Obergütsch ausgebaut.

Kein Einsatz der Elektrobusse am Abend

Am Abend können aufgrund der Linienkombination mit der Linie 11 die 12 Meter langen Elektrobusse nicht mehr eingesetzt werden, weil die Strassenverhältnisse dies auf der Linie 11 nicht zulassen. Dazu sagt VBL-Direktor Laurent Roux:

«Wir hoffen sehr, dass dies in den kommenden Jahren optimiert werden kann, da der leisere Elektrobus insbesondere auch am Abend in den Quartieren vorteilhaft ist.»

Die drei Elektrobusse haben neben den bekannten VBL-Farben Blau und Weiss auch die Farbe Orange, damit man die Elektrobusse sofort erkennt. Ein Bus wurde zudem mit Zeichnungen von Kindern der Schulhäuser Säli und Steinhof gestaltet.

Für die Batteriebusse wird laut Mitteilung Naturstrom aus erneuerbaren Quellen (Wind, Wasser, Sonne) verwendet, wie dies auch beim Trolleybusbetrieb der Fall ist. Die Produktion des Fahrzeugs und die Gewinnung der Rohstoffe, insbesondere für die Batterien, haben jedoch Energie und wertvolle Rohstoffe benötigt.

Hören und gehört werden

Der Umstand, dass Elektrofahrzeuge leiser sind als Dieselfahrzeuge, hat viele Vorteile und ist durchaus gewollt. Fussgänger können aber durch nahezu geräuschlose Fahrzeuge überrascht werden. Dies hat auf europäischer Ebene den Gesetzgeber veranlasst, Vorschriften über minimale Geräuschemissionen zu erlassen, um solche gefährlichen Situationen möglichst zu vermeiden. Aus diesem Grund verfügen heutige Elektrobusse in Europa zwingend über das System Avas, so auch die neuen VBL-Elektrobusse. Damit wird ein akustisches Signal abgegeben, um gefährliche Situationen möglichst zu vermeiden.

E-Bus-Strategie im Kanton Luzern

Die E-Bus-Pilotlinien im Kanton Luzern. Grafik: PD

Die Pilotlinie 10 gehört zum ersten Umsetzungsschritt der E-Bus-Strategie des Verkehrsverbunds Luzern (VVL). Der VVL stellt bis Ende 2022 fünf Buslinien, auf denen heute herkömmliche Dieselbusse fahren, auf Depotlader-Batteriebusse um. Mit diesen Pilotlinien will der VVL zusammen mit den VBL Postauto und Rottal Auto AG Erfahrungen mit der neuen Technologie, dem Ladekonzept und betrieblichen Fragestellungen sammeln, heisst es in der Mitteilung weiter.

Insgesamt werden zehn Batteriebusse beschafft, welche über zehn Jahre im Einsatz sein werden und den Anfang vom Ende des heutigen Dieselbusbetriebs markieren. Die laufenden Erfahrungen werden für die Umstellung weiterer Dieselbuslinien auf Antriebstechnologien mit effizienten, emissionsarmen und erneuerbaren Energien dienen. (zim)