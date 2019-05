Ein Neubau ersetzt im Würzenbach 13 Einfamilienhäuser Im Luzerner Stadtquartier Würzenbach werden 13 Häuser aus den 60er Jahren abgerissen. Es entsteht ein Neubau mit 50 Wohnungen. Sandra Monika Ziegler

Der Neubau an der Würzenbachmatte. (Visualisierungen: Hanspeter Oester Reto Pfenninger Architekten AG, Zürich)

Die Pensionskasse Stadt Luzern (PKSL) ist Eigentümerin der 13 Reiheneinfamilienhäuser an der Würzenbachmatte 6 bis 30. Diese Häuser stammen aus den 60er Jahren. Sie wurden in den Jahren 1962 bis 1964 erbaut, Architekt war der Luzerner Eduard Renggli (1911-1991).

Die Häuser, so die PKSL, sind heute in einem schlechten Zustand und bedürfen einer Sanierung. Das habe man geprüft, sei dann aber im Jahr 2017 zum Entschluss gekommen, nicht zu sanieren, sondern neu zu bauen. Auszug der Mieter im Sommer 2020 «Zu diesem Zeitpunkt haben wir auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Reiheneinfamilienhäuser darauf aufmerksam gemacht. Sie wussten drei Jahre im Voraus, dass ihre Mietverträge im Sommer 2020 enden werden», sagt Matias Müller, Leiter Immobilien der PKSL. Betroffen sind an die 25 Mieter.

Das markante lange Gebäude in der Bildmitte ist der geplante Neubau.

Bevor die PKSL einen Architekturwettbewerb lancierte, liess sie anhand einer Machbarkeitsstudie abklären, wie viel Volumen an diesem Standort überhaupt möglich sind. «So war klar, dass wir die 13 Wohneinheiten durch 50 Wohnungen ersetzen können», erklärt Müller. Acht Architekturbüros machten am Wettbewerb mit. Vier aus Luzern, drei aus Zürich und ein Team aus Basel.

Acht Architektenteams machten mit

Als Sieger ging das Projekt «apart» von der Zürcher Hanspeter Oester Reto Pfenninger Architekten AG. Überzeugt habe nicht nur die Dreiteilung in 2,5-; 3,5- und 4,5–Zimmerwohnungen, sondern auch die Raumgestaltung im Erdgeschoss, so Müller: «Mit den diversen Wohnungsgrössen werden wir eine gute Mieterdurchmischung haben.

Die Räume im Erdgeschoss sind variabel nutzbar. Sie können von der Allgemeinheit gemietet oder von Einzelnen als Co-Working-Space genutzt werden.» Das mache das Haus auch «im gesellschaftlichen Sinne» nachhaltig. Die Mieten werden laut Pensionskasse moderat angesetzt. Genaue Zahlen würden dann präsentiert, wenn die Baukosten klar definiert sind. Aktuell werden die Baukosten mit 22 bis 24 Millionen Franken angegeben. Der Baustart soll im Herbst 2020 sein. Die ersten Mieter werden 2022 erwartet.