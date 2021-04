Stadt Luzern Entsteht für das Kantonsgericht ein Neubau am Kasernenplatz? Eine neue Idee kommt ins Spiel: Die Museen sollen an ihrem angestammten Platz bleiben – das Kantonsgericht hingegen soll einen Neubau wenige Meter von den Museen entfernt erhalten.

Kasernenplatz mit Naturmuseum im Hintergrund. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Der Kanton will bekanntlich das Natur- und das Historische Museum vom Kasernenplatz ins Museggquartier verlegen. Die heutigen Museumsgebäude am Kasernenplatz sollen künftig vom Kantonsgericht genutzt werden. Gegen diese Pläne gibt es allerdings Widerstand aus der Stadt Luzern (siehe Links). Nun macht Grosstadtrat Silvio Bonzanigo (parteilos) in einem dringlichen Postulat einen neuen Vorschlag: Die Museen sollen an ihrem angestammten Platz bleiben – das Kantonsgericht hingegen soll einen Neubau wenige Meter von den Museen entfernt erhalten. Genutzt werden soll das Areal unmittelbar bei der Autobahneinfahrt Luzern-Zentrum.

Dort war einst der Neubau der Uni vorgesehen, doch seit diese Pläne scheiterten, ist die städtebauliche Nutzung des Kasernenplatzes weiter ungelöst. Die Stadt solle das Areal daher im Baurecht an den Kanton abtreten, so Bonzanigo.