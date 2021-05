Stadt Luzern Entsteht in der Villa neben der Museggmauer ein neues Restaurant? Geht es nach dem Willen des Stadtparlaments, soll in die Villa Auf Musegg ein ganzjähriges Restaurant einziehen – betrieben von einer sozialen Institution.

Die Villa Auf Musegg 1. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. April 2021)

«Wohnen in einer Villa aus dem 19. Jahrhundert in einem idyllischen Park direkt neben der Museggmauer»: So könnte es dereinst im Werbeprospekt für die beiden 3,5-Zimmer-Wohnungen heissen, die im Gebäude mit der Adresse «Auf Musegg 1» entstehen sollen. Die Villa gehört seit 1965 der Stadt Luzern und wird seither für schulische Zwecke genutzt. Nun soll sie ab 2023 umfassend saniert und aufgewertet werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ungefähr 7,3 Millionen Franken.

Das Stadtparlament hat am Donnerstag zunächst einmal einen Projektierungskredit von 720'000 Franken bewilligt. Für die Erarbeitung des konkreten Bauprojekts gibt das Parlament dem Stadtrat einige Wünsche mit auf den Weg: So soll er prüfen, ob im Erdgeschoss ein vollwertiger und ganzjähriger Restaurationsbetrieb möglich wäre. Im aktuellen Bericht und Antrag des Stadtrats ist lediglich von einem Sommercafé die Rede, verbunden mit Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen. Zudem soll der Stadtrat prüfen, ob das Restaurant von einer sozialen Institution betrieben werden kann – ähnlich wie beispielsweise die «Libelle» (SAH), das «Quai 4» (Wärchbrogg) oder das «Café Sowieso». Auch ein öffentlich zugängliches WC wünscht sich das Parlament für die Villa Auf Musegg.

Der Stadtrat ist gegenüber einem ganzjährigen Restaurant skeptisch: Er fürchtet, dass die Immissionen für die Nachbarschaft zu hoch wären. Auch würde ein «richtiges» Restaurant zu mehr Verkehr führen. Für einen rentablen Winterbetrieb sei der Innenbereich des Lokals zudem zu klein.

Nicht begeistert ist das Stadtparlament von den Plänen des Stadtrats, das Nebengebäude der Villa, die Remise, als Garage für die Bewohner zu nutzen. Die Remise war 2018 Schauplatz einer Hausbesetzung. Sie soll gemäss Stadtrat mit geringem Aufwand saniert und als Garage hergerichtet werden. Das Parlament verlangt nun aber, dass auch alternative Nutzungen geprüft werden. Wie solche Alternativen aussehen könnten, ist noch völlig offen. Der Stadtrat stellte jedenfalls bereits klar, dass die Remise für das geplante Café nicht geeignet wäre.

Die Remise wurde 2018 von Hausbesetzern in Beschlag genommen.



Dominik Wunderli

Ob dereinst ein Café oder sogar ein Speiserestaurant in die Villa Auf Musegg einziehen wird, ist offen. Bereits ab diesem Sommer wird aber als Übergangslösung eine Buvette vor der Villa in Betrieb genommen.