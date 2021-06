Stadt Luzern Erweiterung der Cheerstrasse: Planauflage sistiert – rund 400 Anstösser betroffen Der Stadtrat will die Planauflage für die Erweiterung der Cheerstrasse sistieren, bis der Entscheid des Grossen Stadtrates vorliegt. Mit der Sistierung soll sichergestellt werden, dass mögliche Einsprachen erst nach der definitiven Entscheidung des Parlaments formuliert und eingereicht werden können.

Der Bahnübergang in Littau soll dank einer Umfahrungsstrasse entlastet werden.

Bild: Eveline Beerkircher (18. Mai 2021)

Die Baukommission des Grossen Stadtrats hat einstimmig einem Antrag auf Nichtbehandeln des Strassenprojekts Erweiterung Cheerstrasse zugestimmt. Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich am 24. Juni 2021 über den Antrag der Baukommission befinden. Vor diesem Hintergrund will der Stadtrat die Planauflage sistieren, bis der Entscheid des Grossen Stadtrates vorliegt. Das teilt die Stadt Luzern am Mittwoch mit. Mit der Sistierung soll sichergestellt werden, dass mögliche Einsprachen erst nach der definitiven Entscheidung des Parlaments formuliert und eingereicht werden können.

Die Sistierung werde im Kantonsblatt vom 12. Juni 2021 publiziert. Im Kantonsblatt vom 3. Juli 2021 soll in Kenntnis des Entscheids des Grossen Stadtrates über das weitere Vorgehen zur Planauflage informiert werden. Die rund 400 Anstösser werde die Stadt Luzern zusätzlich zur Publikation im Kantonsblatt direkt informieren. (stg)