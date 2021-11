Stadt Luzern «Es fehlt ein Schlachtplan, um Luzern zur Smart City zu machen»: Kritik an der Digitalstrategie reisst nicht ab Es sollte ein Quantensprung sein – doch herausgekommen ist bloss eine Verwaltungsreform: So lautet das Fazit des Stadtparlaments zur städtischen Digitalstrategie.

Luzern soll eine Smart City werden. Doch was bedeutet das für die Einwohnerinnen und Einwohner konkret? PD / iStock Editorial

Die Stadt Luzern will in Sachen Digitalisierung schweizweit in der obersten Liga mitspielen: Dieses Ziel hat der Stadtrat in seiner Digitalstrategie 2019 festgelegt.

Den Anspruch, digital wegweisend zu sein, kann Stadtpräsident Beat Züsli (SP) im Moment noch nicht einlösen: «Wir sind es noch nicht», räumt er ein. Die rund 14 Millionen Franken, welche für die Digitalstrategie bewilligt worden waren, genügen bei weitem nicht. Deshalb brauche es gleich nochmals so viel Geld, verteilt auf die nächsten zehn Jahre.

Nochmals 14 Millionen Franken für Stellenausbau

Das Stadtparlament bewilligte am Donnerstag auch diesen zweiten Kredit von 13,8 Millionen. Das Geld wird für den weiteren Ausbau der Dienstabteilung Digital verwendet, die 2020 neu geschaffen worden ist. Zudem soll jedes der fünf Departemente der Stadtverwaltung eine Digital-Fachperson erhalten.

Wie schon 2019 bei der Präsentation der Digitalstrategie, war das Parlament auch diesmal gar nicht glücklich mit den Plänen des Stadtrats. Der Hauptvorwurf heute wie damals: Es handle sich bloss um eine Verwaltungsreform, verbunden mit einem happigen Stellenausbau. Thomas Gfeller (SVP):

«Digitalisierung bedeutet nicht, ein paar zusätzliche IT-Supporter zu haben. Es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger Funktionen und Leistungen einfacher nutzen können.»

Auch Mirjam Fries (Mitte) vermisst einen «klaren Schlachtplan», wie Luzern zur Smart City werden kann. Zu einer Stadt also, wo der Alltag dank intelligenter Systeme und vernetzten Infrastrukturen einfacher und effizienter wird. «Die Gefahr ist gross, dass wir einfach Personal ausbauen, ohne jemals Prozesse zu verschlanken», so Fries. Lena Hafen (SP) findet auch, es genüge nicht, einfach analoge Prozesse zu digitalisieren:

«Eine Smart City muss ganz neu gedacht werden.»

Silvio Bonzanigo (parteilos) stört sich am Tonfall, mit dem der Stadtrat die Digitalisierung zur Jahrhundertaufgabe für die Verwaltung hochstilisiere. «Man könnte meinen, die Stadtverwaltung sei das einzige Unternehmen weit und breit, das vor dieser Herausforderung steht.»

Schneller Steuerbescheid dank künstlicher Intelligenz

Wie schon 2019 hat das Parlament dem zweiten Digitalisierungskredit nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die Strategie geschärft wird und ein klareres Profil erhält. Insbesondere will das Parlament, dass der Nutzen für die Einwohnerinnen und Einwohner klarer ersichtlich wird.

So soll man zum Beispiel dank künstlicher Intelligenz sofort nach der Einreichung der Steuererklärung einen ersten Steuerbescheid erhalten. Geburts- und Todesmeldungen sollen automatisiert werden. Und eine neue City-App soll nicht nur Behördengänge vereinfachen, sondern auch neue Möglichkeiten der Partizipation der Bevölkerung an städtischen Projekten eröffnen.

Messbare statt schwammige Ziele

Sämtliche Ziele aus der Digitalstrategie sollen so definiert werden, dass sie messbar sind. Entsprechend will das Parlament jährlich über den Stand der Fortschritte informiert werden. Die Anwendungen, welche die Stadt selber entwickelt, sollen wenn möglich auch von anderen Interessierten (Städten) benutzt werden können. Irina Studhalter (Grüne) fasst die Erwartungen an die Digitalstrategie so zusammen:

«Mehr Partizipation, mehr Transparenz der Verwaltung, mehr Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden.»

Digital bedeutet auch: Ausbau des 5G-Netzes

Brisant ist ein weiterer Entscheid des Parlaments: Um digital führend zu werden, brauche es auch eine Top-Infrastruktur. Deshalb soll sich der Stadtrat für eine möglichst flächendeckende Versorgung mit der 5G-Technologie einsetzen.

In der Konsequenz wurde auch jenes Postulat der FDP überwiesen, das einen schnellen Ausbau des 5G-Netzes fordert. Der Stadtrat will dafür neu auch 5G-Antennen auf städtischen Gebäuden zulassen (wir berichteten). Einzig Schulhäuser und Altersheime bleiben weiterhin tabu.