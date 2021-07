Stadt Luzern FDP Stadt Luzern neu mit Co-Präsidium? Marija Bucher-Djordjevic und Lucas Zurkirchen wollen die Nachfolge von Fabian Reinhard antreten und die Partei gemeinsam führen.

Die Personalentwicklungskommission, die nach der Rücktrittsankündigung von Fabian Reinhard eingesetzt wurde, wird der Parteiversammlung am 16. September ein Co-Präsidium vorschlagen: Marija Bucher-Djordjevic und Lucas Zurkirchen wollen gemeinsam den Vorsitz über die FDP Stadt Luzern übernehmen, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Marija Bucher-Djordjevic Bild: PD

Marija Bucher-Djordjevic führt das Hotel Schlüssel in Luzern, nebenbei ist sie als Dozentin an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern tätig. Die Mutter einer kleinen Tochter sagt über ihre Pläne für das Co-Präsidium: «Ich möchte neue Akzente in der Stadtluzerner Politik setzen und über Parteigrenzen hinweg gemeinsame Lösungen suchen.»

Lucas Zurkirchen Bild: PD

Lucas Zurkirchen arbeitet für die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz und ist ebenfalls Vater einer Tochter. Er war von 2017 bis 2020 Präsident der Jungfreisinnigen Stadt Luzern und gehört der Geschäftsleitung der FDP Stadt Luzern an. Er will neue Akzente setzen und die Zukunft der Stadt Luzern so mitgestalten. (mha)