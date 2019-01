Stadt Luzern: FDP will gemeinsame Liste mit CVP und SVP Der Vorstand der Liberalen möchten für die Stadt Luzern eine gemeinsame bürgerliche Liste für die kantonalen Wahlen vom 31. März aufstellen. 2015 scheiterte diese Zusammenarbeit an der CVP.

Der Vorstand der FDP der Stadt Luzern empfiehlt der Parteiversammlung einstimmig eine Listenverbindung in der Stadt Luzern zwischen den bürgerlichen Parteien FDP, CVP und SVP einzugehen. Dies teilte die Parteileitung nun den Medien mit. «Damit unterstreicht die FDP ihr Bestreben, bürgerliche Stimmen im bürgerlichen Lager zu halten», heisst es in der Mitteilung.

Einstimmig vorgeschlagen

Die mögliche Listenverbindung für die kantonalen Wahlen am 31. März wurde an einer Sitzung am 7. Januar innerhalb des FDP-Vorstands diskutiert. «Der Vorstand empfiehlt der Parteiversammlung vom 15. Januar 2019 einstimmig eine Listenverbindung mit den bürgerlichen Parteien CVP und SVP einzugehen.»

Wie bereits bei vergangenen städtischen und kantonalen Wahlen unterstreiche die stärkste bürgerliche Partei in der Stadt Luzern damit ihr Bestreben nach gebündelten bürgerlichen Kräften bei Wahlen. Allerdings war das Bestreben einer Listenverbindung 2015 gescheitert. Die CVP hatte sich damals geweigert, mit der SVP zu kooperieren.

Bürgerliches Gedankengut stärken

«Listenverbindungen sind primär eine arithmetische Angelegenheit», erklärt der FDP-Vorstand. «Stimmen von bürgerlichen Wählerinnen und Wählern sollten, wenn immer möglich, bürgerlichen Parteien zukommen.» Eine bürgerliche Listenverbindung stelle dies sicher. «Mit der erneuten Forderung übernimmt die FDP Verantwortung und unterstreicht ihr Bestreben, gemeinsam mit CVP und SVP eine Listenverbindung einzugehen», heisst es in der Mitteilung weiter. Entschieden wird dies seitens der FDP an der Parteiversammlung vom 15. Januar. (pd/zf)