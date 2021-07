Luzern Ferienpass 2021: 55 Ateliers, 200 Besichtigungen und 35 Spezialangebote Erneut bietet der Luzerner Ferienpass Kindern und Jugendlichen ab dem 19. Juli ein abwechslungsreiches Freizeitangebot. Der Pass kostet zwischen 12 und 17 Franken pro Woche und ist bereits erhältlich.

Beim Ferienpassangebot erfreut sich das Malen grosser Beliebtheit. Bild: Stadt Luzern

Während den Sommerferien bieten die Stadt Luzern und die am Luzerner Ferienpass beteiligten Gemeinden wieder ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren an. Dies schreibt die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung. Der Ferienpass steht diesmal unter dem Motto «Zauberwald». Nebst der Stadt Luzern sind folgende 16 Gemeinden am Luzerner Ferienpass beteiligt: Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Ebikon, Emmen, Gisikon, Honau, Horw, Inwil, Kriens, Malters, Meggen, Root, Rothenburg, Schwarzenberg und Udligenswil.

Das Ferienpasszentrum befindet sich beim Schulhaus Säli. Ab Montag, 19. Juli , ist es jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich zu einer Spiellandschaft, in der auch ohne Ferienpass frei gespielt werden kann, steht dort ein Zirkuswagen bereit. Dort kann man Glacés und Getränke kaufen.

12 oder 17 Franken pro Woche

Der Ferienpass kostet 12 Franken pro Woche und beinhaltet das Grundangebot: Freie Fahrt mit dem ÖV im Ferienpassgebiet und freien Eintritt in Schwimmbäder, Museen und Freizeitinstitutionen.

Der «Ferienpass Plus» kostet 17 Franken pro Woche. Er beinhaltet das Grundangebot des Ferienpasses, ausserdem können Kinder und Jugendliche an den Besichtigungen und Ateliers teilnehmen. Besichtigungen, Ateliers und Tagesanimation Die Besichtigungen und Ateliers dauern jeweils eine bis drei Stunden und sind im «Ferienpass Plus» inbegriffen. Eine Anmeldung via freizeit-luzern.ch ist erforderlich.

Das Ferienpasszentrum beim Sälischulhaus. Bild: Stadt Luzern

Pass bereits erhältlich

Kinder und Jugendliche können, wenn gewünscht, die Pausen zwischen den Angeboten im Ferienpasszentrum überbrücken, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Tagesanimation (9 bis 17 Uhr) kostet zusätzlich zum «Ferienpass Plus» 15 Franken pro Tag und beinhaltet ein kinderfreundliches Mittagessen.

Der Ferienpass ist bereits erhältlich und kann neu über die Website freizeit-luzern.ch bezogen und ausgedruckt werden. Für die Eltern und Kinder wird der Bezug somit einfacher: Der Weg zu einer Verkaufsstelle bleibt erspart und der Ferienpass kann zu jeder Tages- oder Nachtzeit bezogen werden. Der Pass steht nach dem Kauf über das persönliche Profil auf der Website zur Verfügung. Die Ferienpässe sind dadurch für die Familien und das Organisationsteam jederzeit online abrufbar und können bei Bedarf erneut gedruckt werden – verlorene Pässe gibt es nicht mehr. (pw)