Stadt Luzern Fernwärme: Stadtparlament will Anschlusspflicht für Liegenschaften Das Luzerner Stadtparlament hat bei der Klima- und Energiestrategie die ersten Pflöcke eingeschlagen. Beim Streit ums «Netto-Null»-Ziel gibt's einen Kompromiss.

Gasheizungen sollen verschwinden, der Autoverkehr abnehmen: Die Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern sieht einen umfassenden ökologischen Umbau der Stadt bis 2040 vor. Am Donnerstag debattierte das Stadtparlament über die Mammut-Strategie. Das über 200 Seiten starke Papier setzt messbare Ziele für die Zukunft und sieht zahlreiche Reglementsänderungen vor. Im Mai soll das Volk dazu Stellung nehmen können. Zunächst braucht es aber noch eine weitere Sitzung des Parlaments. Denn die Klimastrategie ist derart komplex, dass der Grosse Stadtrat nicht alles zu Ende beraten konnte. Am Donnerstag wurden folgende Entscheide gefällt:

Es war der grosse Zankapfel bei der Klima- und Energiestrategie: Der Stadtrat wollte die CO 2 -Emissionen pro Kopf bis 2040 auf Netto-Null senken. Die Linken forderten hingegen 2030, was der Stadtrat nicht für realistisch hält. Nun wurde ein Kompromiss definiert: Das Ziel für 2030 lautet nicht «null CO 2 », sondern 1,2 Tonnen pro Kopf. Das ist nur noch halb so viel, wie der «Fahrplan» des Stadtrats vorsah. Wird die Zielvorgabe 2030 eingehalten und geht die CO 2 -Reduktion danach im gleichen Tempo weiter, so wird Netto-Null voraussichtlich im Jahr 2035 erreicht. Zur Einordnung: Heute beträgt der CO 2 -Ausstoss in der Stadt Luzern knapp 5 Tonnen pro Kopf. Umweltdirektor Adrian Borgula (Grüne) sagt dazu: «Klar, wäre 2030 für die Umwelt besser. Wir wollen aber ein erreichbares Ziel und keinen Papiertiger.»

Etwas langsamer soll auch der Ausbau der Solarenergie vonstattengehen. Das Ziel, bis 2050 eine 18-fach höhere Leistung auf Stadtgebiet zu haben, bleibt zwar bestehen. Doch für die ersten paar Jahre hat das Parlament das gewünschte Ausbautempo etwas heruntergeschraubt. Die Installation von privaten Solaranlagen soll finanziell gefördert werden.

Der Grossteil der heute 6000 Öl- und Gasheizungen in der Stadt Luzern soll verschwinden. In einzelnen Quartieren ist sogar ein Verbot geplant. Alternativen sind Seewärme, Fernwärme, Erdwärme und Wärmepumpen. Die Umrüstung soll finanziell gefördert werden. Im Einzugsgebiet von Fernwärme- oder Seeenergienetzen soll es nach dem Willen des Parlaments eine Anschlusspflicht für alle Liegenschaften geben.

Auch die Stadt selber will bei ihren Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen. Die von der Stadt genutzten Gebäude im Verwaltungsvermögen (etwa Schulhäuser) sollen bis 2030 vollständig mit erneuerbaren Energien geheizt werden. Mehr Zeit lassen will sich die Stadt bei den vermieteten Liegenschaften im Finanzvermögen. Diese Renditeobjekte wollte der Stadtrat erst bis 2040 umrüsten. Das dauert dem Parlament wiederum zu lange – der Kompromiss lautet nun 2035.

Bis Ende Jahrzehnt will die Stadt rund 190 Millionen Franken für die Umsetzung der Energiestrategie investieren. Auch die Stromkonsumentinnen und -konsumenten sollen die Strategie mitfinanzieren: Die Konzessionsgebühr soll von 0,8 auf 1,8 Rp./kWh steigen. Denkbar ist zusätzlich ein Klimarappen von bis zu 2 Rp./kWh.

Der eidgenössische Preisüberwacher kritisiert die Erhöhung der Konzessionsgebühr: Eine ökologische Lenkungsabgabe solle ausschliesslich über den Klimarappen laufen, das sei für die Konsumenten besser nachvollziehbar. Der Stadtrat bleibt aber bei seinem Plan, die Konzessionsgebühr zu erhöhen.

Wird die Bevölkerung die Jahrhundertreform mittragen? Das war eine der grossen Fragen, die das Parlament beschäftigte. Denn insbesondere auf Liegenschaftseigentümer wird der geplante Umbau der Wärmeversorgung grosse Auswirkungen haben, werden doch aktuell noch immer 90 Prozent der Gebäude in der Stadt Luzern fossil beheizt. Nico van de Heiden (SP) sagte:

«Wir brauchen Antworten, was passiert, wenn wir eine derartige Sanierungswelle über der Stadt ausrollen.»

Er mahnte, man dürfe die 85 Prozent der Bevölkerung nicht vergessen, die in einer Mietwohnung leben. Keinesfalls dürften diese wegen der Sanierungen mit höheren Mieten bestraft werden.

Es brauche zur Klima- und Energiestrategie noch viel Überzeugungsarbeit bis zur Volksabstimmung im Mai, glaubt auch Peter Gmür (Mitte). Er zog den Vergleich zum abgelehnten CO 2 -Gesetz:

«Es braucht ein glaubwürdiges Gesamtpaket, sonst droht erneut ein Abschiffer.»

Als weitgehend überflüssig taxiert die SVP die geplanten Massnahmen. Patrick Zibung:

«Das Klima retten wir damit nicht, aber wir ruinieren unsere Finanzen.»

Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) sieht die Stadt in der Pflicht, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Klimawandel zu dämpfen: «Es geht darum, die allergrössten Schäden zu vermeiden.» Und Borgula fügte hinzu:

«Der Traum vom ewigen Wachstum ist ausgeträumt. Die Ressourcen sind endlich.»

Borgula ist überzeugt, dass sich die geplanten Investitionen im Rahmen der Energiestrategie auszahlen: «Guter Klimaschutz bringt mehr Lebensqualität und mehr regionale Wertschöpfung anstelle von Kapitalabfluss ins Ausland.»