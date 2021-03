Corona-Schutzkonzept Luzerner Flohmarkt findet dieses Jahr im Vögeligärtli statt Der Luzerner Flohmarkt am Reusssteg kann wegen engen Platzverhältnissen nicht mit Schutzkonzept durchgeführt werden. Deshalb wird nun eine Durchführung im Vögeligärtli ausprobiert.

Das Vögeligätli in der Stadt Luzern. Bild: PD

(jb) Der Luzerner Flohmarkt findet jeweils von Mai bis Oktober am Reusssteg statt. Zuletzt wurden an 59 Ständen gebrauchte Waren angeboten. Gemäss einer Mitteilung der Stadt Luzern, sind jedoch die Platzverhältnisse dort so eng, und nicht erweiterbar, dass der Flohmarkt nicht unter Einhaltung eines Schutzkonzepts durchgeführt werden kann. Deshalb wird der Flohmarkt im Rahmen eines Pilotprojekts in das «Vögeligärtli» verlegt.

Diese Bilder aus Thurgau zeigen: Auch während Corona ist ein Flohmarkt möglich. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden TG, 25. Juli 2020)

Nach der Evaluation von rund 20 unterschiedlichen Standorten hat sich die Stadt für den Park in der Neustadt entschieden, wobei auch im Lukasgarten einige Standplätze ermöglicht werden.

Folgende Kriterien waren zu erfüllen: Es soll Platz haben für genügend Abstand zwischen den Ständen und die Lenkung der Besucherinnen und Besucher

Für die Marktteilnehmenden soll gleich viel Platz zur Verfügung stehen

Die nötige Infrastruktur, namentlich öffentliche WC-Anlagen und Entsorgungseinrichtungen sollen vorhanden sein.

Der Flohmarkt im Vögeligärtli wird vom 3. Juli bis Ende Oktober von 8 bis 14 Uhr stattfinden. Vorerst stehen 45 Stände mit jeweils 6 Quadratmetern Fläche zur Verfügung. Es ist nicht erlaubt, auf dem Rasen Stände zu platzieren.

Online-Buchung Ab dem 12. Juni können die Standplätze für die verbleibenden 17 Flohmarktdaten online gebucht werden. Eine Buchung ist jeweils drei Wochen im Voraus möglich.

Spielplatz kann weiterhin normal benutzt werden

Die Nutzung des Spielplatzes, der Schachfelder, der Boulevardfläche sowie des Restaurants Belline sollen laut der Mitteilung nicht durch den Flohmarkt beeinträchtigt werden.

Nach Ablauf des Pilotversuches – das heisst frühestens Anfang November – wird aufgrund der Auswertung entschieden, in welcher Form der Flohmarkt ab 2022 stattfinden wird.