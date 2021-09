Stadt Luzern Fluhmühle-Lindenstrasse-Quartier soll neuen Park erhalten für 1,63 Millionen Franken Der Luzerner Stadtrat will Ersatz für den wegen einer Baustelle weggefallenen Fluhmühlepark schaffen. Dafür beantragt er beim Parlament einen Kredit. Der Standort ist anspruchsvoll.

Der alte Fluhmühlepark ist seit Anfang dieses Jahres Geschichte: Der Kanton Luzern beanspruchte das Grundstück als Installationsplatz für die Bauarbeiten an der Hauptstrasse. Damit fehlt den Bewohnerinnen und Bewohnern des Luzerner Quartiers Fluhmühle-Lindenstrasse ein wichtiger Begegnungsort und Grünraum.

Das einstige Eingangsportal des alten Fluhmühleparks. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. Mai 2017)

Der beliebte Park war immer ein Provisorium; so lange, bis der Kanton sein Eigentum beanspruchte. Deshalb hat die Stadt Luzern schon länger nach einem geeigneten Ersatz gesucht – und ist nun fündig geworden: Auf einem Grundstück unterhalb des Zimmereggwalds beim SBB-Tunnelportal soll der neue Quartierpark entstehen.

«Fluhmühle-Lindenstrasse ist ein sehr lebendiges Quartier, das leider mit Grünraum unterversorgt ist», sagte Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) am Donnerstag bei einer Begehung vor Ort und ergänzte:

«Die Bevölkerung wünscht sich auch wieder einen Treffpunkt. Es soll ein identitätsstiftender Ort mit Zentrumsfunktion sein.»

So soll der neue Fluhmühlepark aussehen. Rechts der Heiterweidweg. Visualisierung: Ulrike Pürschel, Dipl. Ing. für Landschaftsarchitektur

Landerwerb gestaltete sich schwierig

Weil die Stadt kaum Land im Quartier besitzt, will sie das am Hang gelegene Grundstück für 79'000 Franken erwerben. Jahrelange Verhandlungen mit Eigentümern anderer Grundstücke – die in der Ebene gelegen wären – waren nicht erfolgreich. «Weil es sich um Bauland handelt, gingen die Preisvorstellungen weit auseinander», so Borgula. Allerdings sei eine spätere Erweiterung des Parks in die Ebene hinein möglich, sofern man sich mit den betreffenden Grundeigentümern einigen könne. Vorerst soll aber der neue Park baldmöglichst realisiert werden. Dazu Borgula:

«Es ist ein kleines, gutes Projekt, das eine grosse Wirkung haben kann.»

Stadtrat Adrian Borgula (links) und Projektleiter Claudio Läng. Im Hintergrund die Bahngleise und das Grundstück für den geplanten Park. Dominik Wunderli (Luzern, 9. September 2021)

Sicherung gegen Hangmuren nötig

Der künftige Park soll unter anderem einen Kiesplatz zum Boule-Spielen erhalten, daneben eine Holzkonstruktion mit Netzen und Seilen zum Klettern und Schaukeln, Sitzgelegenheiten, Pingpongtische sowie einen Treppenweg mit Aussichtsplattformen. Für die Gestaltung konnte die Quartierbevölkerung Wünsche einbringen. Der Park wird direkt mit der Fluhmühle, der Lindenstrasse sowie dem Heiterweidweg verbunden sein. Der Hauptzugang befindet sich in der Ebene bei der Fluhmühle. Dieser wird hindernisfrei gestaltet, sodass der untere Kiesplatz barrierefrei zugänglich ist. «Hier sind beispielsweise auch kleine Veranstaltungen möglich», sagt Projektleiter Claudio Läng.

Der Plan für den neuen Fluhmühlepark. Plan: PD/Stadt Luzern

Da sich das Grundstück am Hang befindet, sind umfangreiche Sicherungsmassnahmen gegen Hangrutsche und Murgänge nötig. «Der Vorteil dieser Massnahmen ist, dass wir dabei auch gleich den Heiterweidweg sanieren und besser sichern können», sagt Läng. Zwar hätte sich die Bevölkerung einen Park in der Ebene mit Rasenflächen gewünscht. Sie habe aber Verständnis für die Schwierigkeiten des Grundstückerwerbs. Und, so Läng:

«Von hier aus hat man dafür eine tolle Aussicht.»

Blick vom Heiterweidweg auf das Parkgrundstück und die Lindenstrasse. In der Ferne das alte Krematorium der Stadt Luzern. Beatrice Vogel (Luzern, 9. September 2021)

Die Stadt hat des Weiteren ökologische Massnahmen geplant wie das Pflanzen von einheimischen Sträuchern und Bäumen, das Entfernen von Neophyten, den Bau von Kleintierdurchlässen und die Begrünung der Hangsicherungen.

Sonderkredit von 1,63 Millionen Franken beantragt

Für den Erwerb des Grundstücks und den Bau des Parks beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Sonderkredit von 1,63 Millionen Franken. Laut Claudio Läng machen die Schutzbauten rund einen Drittel der Baukosten aus. Das Baugesuch wird noch in diesem Herbst öffentlich aufgelegt. Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2022 starten und Ende desselben Jahres beendet sein. Für den Unterhalt rechnet die Stadt mit rund 30'000 Franken jährlich.

Im Quartier Fluhmühle-Lindenstrasse hat die Stadt Luzern diverse weitere Aufwertungsmassnahmen geplant. So soll 2023 die Lindenstrasse zur Begegnungszone umgestaltet sowie der bestehende stadteigene Spielplatz saniert und aufgewertet werden. Voraussichtlich 2024 soll zudem eine neue Passerelle als Verbindung zur Reuss gebaut werden.