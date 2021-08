Stadt Luzern Forscherteam pflanzt Wildstauden für eine bessere Biodiversität Im Rahmen eines Forschungsprojektes der ZHAW wurden in städtischen Lebensräumen Wildstauden gepflanzt – unter anderem im Kanton Luzern.

Wer über die Ufschötti zum See spaziert, fragt sich vielleicht, weshalb einige Blumenbeete abgesperrt sind und andere nicht. Grund für die Zäune ist ein Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Ihr Ziel ist es, die Biodiversität in den Städten zu fördern.

In der Ufschötti befindet sich ein umzäuntes Pflanzenbeet in der Nähe des Sees. Bild: Kathrin Brunner Artho (Luzern, 23. August 2021)

Die abgesperrten Flächen wurden im März 2021 mit einer von sieben Wildstauden-Mischpflanzungen bepflanzt. Das Projekt soll bis 2023 andauern und wird in regelmässigen Abständen von den Forschern untersucht.

Konkret will das Forschungsteam der ZHAW folgende Ziele erreichen:

Es soll mehr Gewicht auf die Biodiversität im urbanen Raum gelegt werden, mehr einheimische Pflanzen in die Erde gesetzt, die Insekten gefördert und der Boden aufgewertet werden.

Insgesamt sind 16 Gemeinden und Städte am Projekt beteiligt, mit unter auch Luzern und Horw. Die Pflanzflächen umfassen jeweils 100 Quadratmeter und liegen im öffentlichen Raum. In Luzern wurden die Wildstauden in der Ufschötti und in der Nähe des Alpenquais gepflanzt.

Bild: Kathrin Brunner Artho (Luzern, 23. August 2021)

Doch wieso werden ausgerechnet Wildstauden für das Projekt verwendet?Der Grund dafür ist simpel: Wildstauden sind einheimische Pflanzen und dadurch an die Fauna und das Klima der Schweiz angepasst. Sie wurden nicht durch Züchtung verändert, sondern sind genau so auch in der Natur anzutreffen. Städte werden oft mit bunten und blühenden Pflanzen verschönert – was dazu führte, dass mehrheitlich Blumen und Pflanzen aus Asien und Nordamerika importiert wurden. Doch viele dieser Pflanzenarten besitzen sogenannte «gefüllte Blüten» was im Wesentlichen bedeutet, dass sie kein Organ mit Nektar besitzen und somit keinen Wert für die Insekten haben.

Ein Heim für Insekten

Die heimischen Wildstauden bieten dem Boden und den Insekten mehr. Durch die unkomplizierte Bepflanzung der Wildstauden muss der Bodenwert nicht verändert werden und die Insekten haben eine Pflanze, welche ihnen Nahrung und Unterschlupf bietet. Zu diesen Insekten gehören die Springschwänze: Kleine käferartige Tierchen, die zu den ältesten Insekten zählen. Sie hausen im Laub der abgeschnittenen Wildstauden und tragen zur Bildung von Humus bei. Humus entsteht durch abgestorbene tierische und pflanzliche Materialien. Er ist ebenfalls Nährstoffquelle und Wasserspeicher für die Pflanzen.

Im Pflanzenbeet in der Ufschötti summt und brummt es. Bild: Kathrin Brunner Artho (Luzern, 23. August 2021)

Auch in anderen Gemeinden wurde das Projekt gestartet

Um dieses Zusammenspiel zwischen Pflanze, Tier und Erde geht es in der Forschung der ZHAW. Leiterin dieses Projektes ist Doris Tausendpfund. Gemeinsam mit ihrem Team bepflanzten sie schweizweit sieben regionale Mischungen aus Wildstauden. Nicht nur Luzern und Horw stellen Flächen zur Verfügung, auch Cham, Sursee und Zug beteiligen sich am Projekt. Somit bildet der Raum Luzern mit dem Raum Basel die zwei Hauptregionen des Projekts. «Wir stellten die Mischungen immer aus den regionalen Wildstauden zusammen», sagt Céline Derman-Baumgartner. Gemeinsam mit Doris Tausendpfund arbeitet sie am Forschungsprojekt.

Rücksicht wurde dabei auf das Klima der Region genommen. «Luzern ist im Vergleich zu Basel eine Region mit mehr Niederschlag. Deshalb braucht es hier andere Wildstaudenarten als dort», so Céline Derman-Baumgartner. In der Luzerner Mischung wurden Blut-Weiderich, Abbisskraut, Moor-Geissbart, Echte Betonie, Sumpf-Storchschnabel und Silge verwendet. All dies sind Wildstauden, welche in der Ufschötti zu betrachten sind.

Moor-Geissbart (Filipendula ulmaria) Bild: Getty

Gute Resultate dank schlechtem Wetter

Dank dem Niederschlag, der in den letzten Monaten in Luzern fiel, sind die Stauden laut Céline Derman-Baumgartner sehr gut gewachsen. «Da war das nasse Wetter von Vorteil.» Doch nicht nur das Wetter, sondern auch die Pflege spielt in den ersten Jahren der Bepflanzung eine entscheidende Rolle: «Glücklicherweise ist diese in Horw und Luzern gegeben», sagt sie. Für die Pflege der Beete ist die jeweilige Gemeinde verantwortlich.

Das Forscherteam besucht die Beete jährlich und beurteilt die Entwicklung und Gesundheit der Pflanzen. Ausserdem werden die Artenvielfalt der Insekten, der Zustand des Bodens und der Pflegeaufwand. Überprüft wird das mit sogenannten Vergleichsflächen – Grünflächen in unmittelbarer Nähe der Versuchsflächen, welche dem Zustand vor der Pflanzung entsprechen. Überprüft wird auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. «Wildstauden sind nicht nur nützlich, sondern auch sehr schön», sagt Céline Derman-Baumgartner lachend. Das Forschungsteam wünscht sich, dass Wildstauden nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in privaten Gärten vermehrt anzutreffen sind.