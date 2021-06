Stadt Luzern Innenhof des Schulhaus St. Karli wird mit Schwimmbadfliesen ausgekleidet Der Ideen-Wettbewerb Kunst und Bau für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses St. Karli hat einen Gewinner gefunden. Der Luzerner Künstler Camillo Paravicini konnte mit der Idee eines Poolcharakters überzeugen.

Die über 100 Jahre alte Schulanlage St. Karli wird von Sommer 2021 bis Sommer 2023 saniert und erweitert. Dabei soll nicht nur das Hauptgebäude umgebaut werden, sondern auch der Garderobentrakt zurückgebaut werden. Ausserdem wird ein zweigeschossiger Anbau zur Erweiterung des Hauptgebäudes dienen, so die Stadt Luzern in einer Mitteilung. Dafür stimmte das Stadtluzerner Stimmvolk mit 86,97 Prozent einem Sonderkredit von 22,35 Millionen Franken zu.

Das Schulhaus St. Karli

Bild: Nadia Schärli (20. April 2020)

Ideenwettbewerb Kunst und Bau

Im Rahmen des Ausführungsprojektes haben sechs Kunstschaffende am Ideen-Wettbewerb Kunst und Bau teilgenommen. Sie konnten das Schulhaus vor Ort auf sich wirken lassen und ihr geplantes Projekt der Jury präsentieren. Diese bestand unter den für den Umbau verantwortlichen Architekten, der Schulleitung und einem Mitglied der Kommission für bildende Kunst. Wie die Stadt Luzern weiter schreibt, habe die Jury den Beitrag «Gegen den Strom» von Camillo Paravicini einstimmig für die Weiterbearbeitung empfohlen. Der in Luzern aufgewachsene Künstler lebt heute in Basel.

Camillo Paravincini Bild: Stadt Luzern

Der neue Innenhof soll als Schnittstelle zwischen Alt- und Neubau dienen. Durch die geplante Bodenabsenkung, den Einblick durch die Fensteröffnungen im Erdgeschoss des Altbaus und die Glasfront des Erweiterungsbaus wurde Paravicini inspiriert, dem Innenhof das Erscheinungsbild eines Schwimmbassins zu verleihen. Dafür wird das Erdgeschoss komplett mit typischen Fliesen eines Schwimmbades in blauer Farbe verlegt. Die Jury erhoffe sich so einen Überraschungseffekt beim Betreten des Schulgebäudes.

Einblick in den Innenhof des Erdgeschosses. Bild: Stadt Luzern

Vom 28. Juni bis 7. Juli 2021 werden die Arbeiten der sechs Kunstschaffenden in der Heiliggeistkapelle im Stadthauspark jeweils von 9 bis 17 Uhr ausgestellt. (rad)