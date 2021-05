Stadt Luzern Genossenschafter anderer Parteien relativieren die SP-Kritik an der ABL Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) sei «intransparent und wohl zu teuer», kritisiert die SP. Was sagen Mitglieder mit einem anderen Parteibüchlein dazu?

Die ABL-Überbauung Himmelrich in der Stadt Luzern. Bild: Dominik Wunderli (11. Mai 2021)

Ende April wurde die Leitung der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) mit happiger Kritik eingedeckt. Die Genossenschaft sei «intransparent und wohl zu teuer», schrieb die SP in einer Mitteilung. Initialzündung für die Debatte war ein Bericht der ABL-Geschäftsprüfungskommission (GPK), der den Finger auf diverse offene Fragen legte. GPK-Obmann Claude Blum sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man die Genossenschafter mit dem Bericht habe «aufrütteln» wollen.

Die Sozialdemokraten setzen sich für den gemeinnützigen Wohnungsbau ein, viele von ihnen sind bei der ABL. Allerdings ist die Genossenschaft parteipolitisch unabhängig – und hat natürlich nicht nur Mitglieder aus der SP. Der Schritt der Partei an die Öffentlichkeit hat wiederum Kritik ausgelöst. Louis Schelbert, alt Nationalrat (Grüne) und früherer Präsident des Verbandes Wohnbaugenossenschaften Schweiz, nannte die SP-Mitteilung in einem Leserbrief «anmassend». Keine Partei habe über die Genossenschaft ein Führungsrecht, hält er fest.

Die Meinung der Genossenschafterinnen und Genossenschafter lässt sich nicht auf diejenige der SP herunterbrechen. Was sagen Mitglieder mit einem anderen Parteibüchlein zur Debatte?

Parteien sollen sich nicht in Geschäftspolitik einmischen

«Ich wohne seit 15 Jahren in einer Siedlung der ABL in der Tribschenstadt», schreibt FDP-Grossstadtrat Marc Lustenberger auf Anfrage. «Die ABL nehme ich als kompetente und faire Vermieterin wahr.» Sie entwickle attraktive Immobilienprojekte in der Region Luzern. Ihren Mieterinnen und Mietern biete sie einen guten Service. «Dazu braucht es eine ausgebaute Geschäftsstelle und kompetente Mitarbeitende – und all das hat seinen Preis», so Lustenberger.

Hinzu komme, dass die Auflagen der Politik ans Bauen allgemein und an die Genossenschaften in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hätten. All dies äussere sich in steigenden Kosten, auch beim Personal. Lustenberger:

«Ich sehe es nicht als die Aufgabe der Stadt oder der Parteien, sich in die Geschäftspolitik einer Genossenschaft wie der ABL einzumischen.»

Sie habe ihre eigenen Gremien, in der solche unternehmerische Fragen diskutiert und entschieden werden können.

Kritik «teilweise gerechtfertigt»

Auch Christian Hochstrasser, Fraktionschef der Grünen im Grossen Stadtrat, ist ABL-Mitglied. «Dass sich eine städtische Partei öffentlich zur Strategie einer Genossenschaft äussert, erstaunt mich zwar etwas», schreibt er. «Als ABL-Mitglied erscheint mir die Kritik aber zumindest teilweise gerechtfertigt.»

Eine teure Überprofessionalisierung, zu hohe Kaderlöhne und grosse Reserven würden tiefere Mieten verhindern. Die tieferen Mietpreise gegenüber dem Markt aber seien mitunter ein wichtiges gesellschaftliches Argument, warum Genossenschaften bei Landvergaben der Stadt berücksichtigt werden sollen. Hochstrasser betont deshalb:

«Ein klares Signal der ABL-Mitglieder zur Kostenmiete, natürlich ohne die finanzielle Basis der Genossenschaft zu schwächen, erscheint mir darum wichtig.»

«Deplatzierter öffentlicher Frontalangriff»

GLP-Grossstadtrat Jules Gut schreibt auf Anfrage, dass seine Partei die ABL« aktuell als eine sehr innovative und dynamische Genossenschaft» erlebe. Gut ist selbst ABL-Mitglied, nimmt aber als Parlamentarier Stellung zur Diskussion.

«Firmeninterne Kritik ist aus unserer Sicht nicht eine Frage der Politik», schreibt er. Das Parlament sei für die Schaffung guter Rahmenbedingungen zuständig – jedoch nicht für die Aufarbeitung firmeninterner Konflikte und der Analyse interner Kosten. Gut hält fest: «Den öffentlichen Frontalangriff finden wir deplatziert, dieser passt aber zum aktuellen Klima im Stadtparlament.»