Stadt Luzern hält am Neubau des Luzerner Theaters am bisherigen Standort fest Es bleibt dabei: Das 180-jährige Stadttheater soll abgerissen und durch einen grösseren Neubau ersetzt werden. Schon Anfang 2021 soll ein Architekturwettbewerb lanciert werden.

Das Luzerner Theater mit dem Theaterplatz im Vordergrund. Bild: Patrick Hürlimann

Die Neubaupläne fürs Luzerner Theater sind in jüngster Zeit ins Trudeln geraten. Grund ist die Haltung der Eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz sowie Denkmalpflege. Die beiden Kommissionen fordern einen Erhalt des alten Stadttheaters. Doch die «Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater» unter dem Vorsitz des Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli (SP) hält an ihrem Vorhaben fest, wie sie in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Es gebe keine Alternative zum aktuellen Projekt: Eine blosse Sanierung des bestehenden Gebäude wäre in keiner Weise mit den Ansprüchen eines modernen Theaterbetriebs vereinbar. Es brauche ein neues, grösseres Theaterhaus. «Ohne einen wirklich funktionell und betrieblich optimierten neuen Theaterbau ist die Zukunft des professionellen Theaters in Luzern gefährdet», heisst es in der Mitteilung.

Nationales Interesse an einem neuen Luzerner Theater

Man sei zudem überzeugt, dass an einer modernen Theaterinfrastruktur in Luzern nicht nur ein lokales, sondern auch ein nationales Interesse besteht. Luzern als internationale Musik- und Kulturstadt brauche ein Theater mit entsprechender Ausstrahlung: «Mit einem Neubau kann es gelingen, für den Kulturstandort Luzern ein weiteres zukunftsfähiges Element zu schaffen, das mit dazu beiträgt, die Ausstrahlung Luzerns zu stärken». Diese Haltung sei mit dem Luzerner Stadtrat und dem Regierungsrat abgestimmt, heisst es in der Mitteilung.

Alternativlos ist aus Sicht der Projektierungsgesellschaft auch der Standort. Die Suche nach einem anderen Standort würde die Planung «um Jahre zurückwerfen». Nun sei es Aufgabe der Architektenteams aufzuzeigen, «wie das Ortsbild nicht nur geschützt, sondern auch aufgewertet werden kann». Dass architektonisch und fürs Stadtbild überzeugende Lösungen am Theaterplatz möglich sind, hätten bereits die Testplanung und die Machbarkeitsstudie gezeigt. Der Architekturwettbewerb soll im ersten Halbjahr 2021 starten. Das Siegerprojekt wird bestenfalls im Frühling 2022 feststehen.

