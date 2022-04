Stadt Luzern Herzog & de Meuron verpassen dem Hotel Hermitage einen neuen Look – erste Zimmer geben einen Vorgeschmack Die ersten 20 von den berühmten Basler Architekten neu gestalteten Zimmer im Hotel Hermitage sind bereit. In den nächsten Jahren erhält der ganze Komplex einen neuen Look – und es gibt auch Wohnungen.

Nach knapp viermonatiger Bauzeit ist das Hotel Hermitage in Luzern wieder offen. In Zusammenarbeit mit dem Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron wurde das Haupthaus laut einer Medienmitteilung mit einem «bis ins letzte Detail kuratierten Innendesign» neu gestaltet. Feinste Stoffe, Eichenholz und ein eigens für den Ort entworfenes Farbkonzept zeichnen die 20 renovierten Zimmer aus.

Blick in ein neu designtes Hotelzimmer. Bild: PD

Auch die Bar und die Pop-up-Lobby sind nicht wiederzuerkennen. Pop-up deshalb, weil die Lobby im Zuge der weiteren geplanten Umbauten und Erweiterung noch verändert wird.

Blick in die Pop-up-Lobby. Bild: PD

Denn die Innenrenovation von Teilen des Haupthauses aus den 1990er-Jahren gehört zu einem Gesamtkonzept, das in mehreren Etappen realisiert werden soll. Da nach zahlreichen Umbauten in der Vergangenheit kein einheitliches Bild des Areals mehr erkennbar war, hat sich der Verwaltungsrat der Hotel Hermitage Luzern AG (HHL) 2019 entschieden, «eine Vorwärtsstrategie einzuschlagen». HHL beauftragte Herzog & de Meuron, einen Masterplan für das 20'000 Quadratmeter umfassende Areal auszuarbeiten. Ziel sei es, eine massvolle Verdichtung und einen touristischen Mehrwert für die Stadt Luzern zu schaffen.

So soll sich das Hotel Hermitage dereinst präsentieren: In der Mitte die neue Eingangshalle, links und rechts die bestehenden, aber aufgestockten und neu eingekleideten Hotelflügel. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Gestaltungsplan liegt ab 27. April öffentlich auf

Den nötigen Gestaltungsplan haben Herzog & de Meuron und HHL in enger Absprache mit der Stadt entwickelt. Dieser liegt ab dem 27. April öffentlich auf. Er schafft die Grundlage für die Weiterentwicklung des Areals und verankert die Qualität des Richtprojektes von Herzog & de Meuron und Vogt Landschaftsarchitekten, das aus einer Variantenstudie hervorgegangen ist. «Der Gestaltungsplan Hermitage ermöglicht eine unter sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten tragfähige und zukunftsweisende, nachhaltige Entwicklung», wird Pierre de Meuron, VR-Präsident von Herzog & de Meuron, in einer Mitteilung zitiert.

Spektakulärer Blick von der künftigen Lobby auf den See und Pilatus. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gestaltungsplans: Anstelle der heutigen Terrasse entsteht eine grosse Eingangshalle , die die beiden bestehenden Hotelbauten verbindet. Diese werden um je ein Voll- und ein Attikageschoss in Holzkonstruktion aufgestockt. Zusätzlich werden die Fassaden der bestehenden Bauten mit einer filigranen Holzstruktur überzogen. Das ganze Ensemble wird so optisch miteinander verbunden.

, die die beiden bestehenden Hotelbauten verbindet. Diese werden um je ein Voll- und ein Attikageschoss in Holzkonstruktion aufgestockt. Zusätzlich werden die Fassaden der bestehenden Bauten mit einer filigranen Holzstruktur überzogen. Das ganze Ensemble wird so optisch miteinander verbunden. Eine neue Wohnüberbauung mit Einstellhalle anstelle des bestehenden Hotels Bellevue auf der anderen Strassenseite bildet die zweite Erweiterung. Das Grundstück liegt als einziges des Areal in der Wohnzone, die anderen in der Tourismuszone.

mit Einstellhalle anstelle des bestehenden Hotels Bellevue auf der anderen Strassenseite bildet die zweite Erweiterung. Das Grundstück liegt als einziges des Areal in der Wohnzone, die anderen in der Tourismuszone. Der bestehende Parkplatz erhält ein begrüntes Dach, wodurch dort ein halböffentlicher Park realisiert werden kann.

realisiert werden kann. Historische Bauten auf dem Areal wie eine Scheune oder das Badehaus bleiben erhalten.

Auch aus Holz bestehen wird das Wohnhaus, das anstelle des heutigen Hotels Bellevue gebaut werden soll. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Es entsteht gemäss HHL und Herzog & de Meuron ein architektonisches und landschaftliches Gesamtkonzept, «das in der Einzigartigkeit des Ortes wurzelt». Am Übergang von Stadt und Land liegend, sei das neue Ensemble inspiriert von der Typologie der Luzerner Grandhotels, beziehe sich aber gleichzeitig auf die Holzbauweise der auf dem Grundstück befindlichen historischen Bauten sowie der umliegenden ländlichen Architekturen der Innerschweiz. Die Realisierung des Richtprojektes wird sich über viele Jahre erstrecken und in Etappen erfolgen. (hor)