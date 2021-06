Stadt Luzern Hochhausgegner bieten Hand – für massiv kleinere Bauten am Bundesplatz Das Hochhausprojekt in Luzern hat durch ein Gerichtsurteil einen herben Dämpfer erlitten. Die Beschwerdeführer sehen sich bestätigt und glauben, dass damit das Ende des Hochhausprojekts besiegelt ist.

Und nochmals von vorne: Mit dem Hochhausprojekt am Bundesplatz müssen sich die Stadt Luzern und die Bauherrin vertiefter auseinandersetzen. Das verlangt das Kantonsgericht (wir berichteten). Die Stadt habe der Eingliederung des Projekts ins geschützte Ortsbild zu wenig Beachtung geschenkt. Ob am Standort zwischen Bundesplatz und Bahngeleisen überhaupt über 30 Meter hohe Gebäude erstellt werden können, lässt das Gericht derweil offen. Klar ist hingegen, dass das Projekt redimensioniert werden muss. Gemäss Gericht ist der gewährte Bonus von 10 Prozent auf das Volumen des Projekts nicht rechtens, weil bei Hochhäusern eine gesetzliche Grundlage für einen solchen Nutzungszuschlag fehlt.

So sollten die Hochhäuser am Bundesplatz aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images GmbH

«Das Urteil sei eine starke Ohrfeige für die Stadtluzerner Baudirektion», sagt Rechtsanwalt Viktor Rüegg. Er vertritt den Verein Stadtbild Luzern, welcher die Beschwerde gegen den Gestaltungsplan eingereicht hatte. Rüegg freut sich über den Entscheid des Kantonsgerichts. Offen bleibt die Frage, welche Folgen das Urteil haben wird, das noch vor Bundesgericht angefochten werden kann. Die Bauherrin und die Stadt Luzern geben sich wortkarg.

Forderung: Bauherrschaft müsse von vorne beginnen

Gesprächiger ist Gewinner Rüegg. «Die Bauherren müssen von vorne beginnen und mit weniger grosser Kelle anrichten», ist er überzeugt. Das ergebe sich nur schon daraus, dass der Bonus von 10 Prozent auf die Ausnützungsziffer nicht rechtens war. Das Projekt muss entsprechend verkleinert werden. Positiv stimmt den Rechtsanwalt auch, dass die Eingliederung der Neubauten ins Ortsbild vertieft geprüft werden muss. Obwohl die Gerichte bisher stets betonten, ein Hochhaus am Bundesplatz könne nicht per se ausgeschlossen werden, sieht Rüegg dies weniger klar, denn:

«Die Gerichte haben sich nie dazu geäussert, ob ein Hochhaus mit diesem Volumen möglich ist.»

Der Vertreter der Hochhausgegner hat dazu natürlich eine klare Meinung: «Die Proportionen müssen mit den bestehenden Bauten übereinstimmen», sagt er. Das sei bei zwei über 30 Meter hohen Gebäuden nicht gegeben. Rüegg stellt in Aussicht, dass die Beschwerdeführer bei einer Verkleinerung des Projekts Hand bieten würden. Der Anwalt spricht von einer 20 bis 25 Meter hohen Blockrandbebauung, die er an diesem Standort für möglich hält. Eine solche Variante war ursprünglich vorgesehen, wurde später aber verworfen und durch das Hochhausprojekt ersetzt. Rüegg sagt: «Wenn die Höhe reduziert wird, gibt es auch weniger Einsprachen. In diesem Fall könnte es schon in einem Jahr vorwärtsgehen.»