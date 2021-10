Stadt Luzern Illegale Einreisen und offene Bussen: Polizei nimmt acht Insassen eines Reisecars fest In der Nacht auf Mittwoch kontrollierte die Luzerner Polizei die Passagiere eines Reisebusses. Acht Personen waren ohne gültige Reisedokumente auf der Durchreise und wurden festgenommen.

Am Mittwoch, 6. Oktober 2021, kurz vor 0.30 Uhr morgens, kontrollierte die Luzerner Polizei aufgrund eines Hinweises am Carparkplatz Inseli einen Reisebus und dessen Insassen. 57 Personen wurden so überprüft, acht Reisende wurden vorläufig festgenommen. Das schreibt die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um Männer im Alter von 23 bis 38 Jahren. Sie stammen aus Bangladesch, Guinea und Senegal. Wegen ihrer illegalen Einreise in die Schweiz werden sie bei der Staatsanwaltschaft Luzern angezeigt, das Amt für Migration wird fremdenpolizeiliche Massnahmen prüfen und verfügen.

Ein 52-jähriger französischer Reisender war wegen einer offenen Busse ausgeschrieben, nach deren Bezahlung vor Ort wurde er entlassen. (mha)