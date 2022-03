Stadt Luzern Im neuen Lokal Goki gibt es Nudelsuppen und Co. – die Kundschaft bestimmt das Menu mit Das neu eröffnete Restaurant bietet asiatische Spezialitäten als Take-away oder für den Verzehr im Restaurant an. Das Konzept wird noch angepasst.

Als Familienbetrieb mit seiner Mutter und seiner Cousine führt Thien Tuan Nguyen seit einigen Wochen das Lokal Goki an der Zürichstrasse 38, welches Speisen aus den Ländern Vietnam, Thailand und Laos anbietet.

Das Lokal an der Zürichstrasse. Bild: std

«Zurzeit ist die Auswahl der Speisen noch recht gross und vielfältig», erklärt der 27-Jährige. «Es ging alles sehr schnell, wir mussten etwas Festes in der Hand haben. Wir arbeiten momentan an einem neuen Konzept für unsere Speisekarte.» Der Gastgeber möchte nun auf die Meinung der Kunden setzen: Was am besten ankommt, soll schlussendlich in die definitive Speisekarte aufgenommen werden.

Die Spezialität sei schon jetzt aber das traditionelle Nudelsuppengericht «Pho» aus Vietnam. Ein Menu kostet 15 bis 20 Franken. Seine Zutaten bezieht Nguyen aus Asia-Shops und diese werden frisch vor Ort zubereitet.

Mutter und Sohn wollten bereits vor der Coronakrise ein Restaurant eröffnen

Thien Tuan Nguyen lebt schon seit seiner Geburt in der Schweiz. Seine Eltern seien vor etwa 40 Jahren hierhergezogen und haben sich ein Leben aufgebaut. Der Restaurantchef hat eine KV-Lehre abgeschlossen, wurde dann jedoch im künstlerischen Bereich tätig. Nebst dem Bistro Goki leitet er ein Tanzstudio in Kriens.

Schon vor der Pandemie sei ein Restaurant geplant gewesen, erklärt der 27-Jährige. «Glücklicherweise haben wir gewartet.» Aber jetzt möchte Nguyen mit seiner Familie so richtig durchstarten: «Mit der Eröffnung des Lokals möchten wir die Menschen aus Luzern mit der Esskultur aus unserer Heimat bereichern.»