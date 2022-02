Stadt Luzern Initiative soll «Määs» auf dem Inseli retten Das Traditionsfest, die «Määs», soll auf dem Inseli bleiben. Nachdem bereits eine Petition eingereicht wurde, wollen Bürgerliche nun mit einer Initiative für den Verbleib kämpfen.

Impressionen von der Määs auf dem Inseli in Luzern. Archiv: Roger Rüegger

Ein Komitee aus Politik, Wirtschaft und privaten Personen will die «Määs» mithilfe einer Volks-Initiative auf dem Inseli behalten. Wie es in einer Mitteilung von Vertretern der städitschen FDP, SVP und die Mitte heisst, ist die entsprechende Initiative am Montag zur Prüfung bei der Staatskanzlei eingereicht worden. Für das Initiativkomitee «Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!» gehört die Määs zum Inseli – den Anlass gar in eine Nachbarsgemeinde auszulagern, sei keine Option, wie PilatusToday am Abend berichtet.

Die Initiative fordert konkret: Die Stadt Luzern müsse dafür sorgen, dass die «Lozärner Määs» weiterhin am traditionellen Standort Inseli mit Schaubuden, Bahnen und Marktständen durchgeführt werden kann. Das von der Stadtregierung zugesicherte Ein- und Umsteigen in Cars und Busse müsse zudem auf dem begrünten Inseli weiterhin gewährleistet sein.

Dass die «Määs» auf dem Inseli bleiben soll, wurde erst kürzlich im Luzerner Stadtparlament emotional diskutiert. Ausserdem hat die Mitte Stadt Luzern bereits eine Petition mit 3300 Unterschriften eingereicht.