Stadt Luzern Jüngstes Ratsmitglied soll künftig neue Legislatur im Grossen Stadtrat eröffnen Der Luzerner Stadtrat zeigt sich zur Entgegennahme einer Motion der Grünen/Jungen Grünen bereit. Er hat aber noch einen ergänzenden Vorschlag.

(hor) Wenn eine neue Legislatur beginnt, eröffnet die Alterspräsidentin oder der Alterspräsident mit einer Rede die konstituierende Sitzung des Grossen Stadtrats. Bis jetzt. Denn künftig soll das jüngste Ratsmitglied diesen Part übernehmen. Der Luzerner Stadtrat zeigt sich zur Entgegennahme einer entsprechenden Motion von den Grünen/Jungen Grünen bereit. In seiner am Freitag veröffentlichten Stellungnahme schreibt er, dass er die Symbolik der Eröffnung durch das jüngste Ratsmitglied sehe. «Der Stadtrat ist bereit, dieses Zeichen zu setzen und die Tür des Grossen Stadtrats in dieser Hinsicht zu öffnen.»

Die Exekutive macht dem Parlament aber beliebt, nicht nur dem jüngsten, sondern auch weiterhin dem ältesten Ratsmitglied die Gelegenheit zu geben, eine Rede zu halten.

Blick in eine Sitzung des Grossen Stadtrats im Rathaus Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (30. Januar 2020)

Die Motion ist an der nächsten Parlamentssitzung vom 23. September traktandiert. Deren Überweisung sei mit keinen nennenswerten Folgekosten verbunden. Die Ausarbeitung der dazu nötigen Teilrevision der Gemeindeordnung könne im Rahmen der normalen Gesetzgebungsarbeiten erfolgen. Über die Teilrevision wird an der Urne abgestimmt.

Die Grünen/Jungen Grünen begründen ihre Motion unter anderem damit, dass das Parlament mit der Eröffnung der Legislatur durch das jüngste Ratsmitglied eine konsequente Jugendförderung betreibe. (hor)