Stadt Luzern Katholiken haben erstmals die Wahl – LZ-Podium im Livestream Normalerweise wird der Kirchenrat der Stadt Luzern in Stiller Wahl besetzt. Am 3. April findet nun aber ein Urnengang statt. Wir berichten im Vorfeld der Wahl in einem Podium mit Livestream.

Die Stadtluzerner Katholikinnen und Katholiken haben normalerweise keine Wahl, wenn es um die Besetzung ihres Kirchenrates geht. Denn normalerweise wird die Exekutive der Katholischen Kirchgemeinde Stadt Luzern bei Gesamterneuerungswahlen in stiller Wahl besetzt.

Nicht so für die kommende Legislatur: Nun kandidieren gleich acht Personen für die vier zu vergebenden Sitze im Kirchenrat der Stadt Luzern. Die rund 25'000 stimmberechtigten Mitglieder sind unerfahren mit Kirchenratswahlen – in einem grossen Wahlpodium der Luzerner Zeitung gibt es deshalb alle Infos zur Wahl. Wir übertragen dieses in einem Livestream und zeigen es anschliessend auch in einer Videoaufzeichnung.

Livestream der Luzerner Zeitung:

LZ Podium zur Gesamterneuerungswahl des Kirchenrates der Katholischen Kirche Stadt Luzern Datum: Mittwoch, 23. März 2022, 19 bis 20.45 Uhr

Ort: LZ Auditorium, Maihofstrasse 76, Luzern

18.30 | Türöffnung für Gäste, Eintritt gratis

19.00 | Start Anlass und Livestream Luzerner Zeitung

Podium mit den Kandidierenden (anwesend sind sechs Personen, zwei können nicht teilnehmen, siehe Bilderstrecke)

Fragen aus dem Publikum

20.45 | Ende der Veranstaltung

In der Bilderstrecke unten werden die Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert. Die Kurzporträts stammen aus der Beilage zum Pfarreiblatt Nummer 5/2022. Nachzulesen sind sie auch auf dem Portal der Kirche, auf welchem es jeweils noch kurze Interviews mit den Kandidierenden hat.

8 Bilder 8 Bilder André Bachmann (50, neu, beim Podium anwesend) ist in Luzern geboren und lebt mit seiner Familie im Gebiet der Pfarrei St. Maria. Er ist Lichtplaner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Lichtteam. Im Teilpensum ist er Präsident des regionalen Entwicklungsträgers LuzernPlus. Er war über viele Jahre in zahlreichen wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und gemeinnützigen Organisationen und Verbänden tätig. Heute ist er Präsident des Vereins Weihnachtsbeleuchtung Luzern und Mitglied im Grossen Kirchenrat. kathluzern.ch

Eingereicht wurden die folgenden sieben Listen:

1. Liste «Pfarreiratspräsidierende»

André Bachmann (neu), Susanna Bertschmann-Schmid (bisher), Christian Brantschen (neu), Stephanie Plersch Jurt (neu)

2. Liste «kontinuierlich – fortschrittlich – dynamisch»

Susanna Bertschmann-Schmid (bisher), Michael Zeier-Rast (neu), Stephanie Plersch Jurt (neu), Arun Fabian Pfaff (neu)

3. Liste «Aus der Mitte»

Michael Zeier-Rast (neu)

4. Liste «Kraftvoll in die Zukunft»

Susanna Bertschmann-Schmid (bisher), Stephanie Plersch Jurt (neu), Arun Fabian Pfaff (neu), Christian Brantschen (neu)

5. Liste «Aufbruch»

André Bachmann (neu), Marianne Widmer (neu), Urban Frye (neu)

6. Liste «Kirche geht weiter»

André Bachmann (neu), Urban Frye (neu), Marianne Widmer (neu)

7. Liste «Fraktion St. Maria St. Paul»

André Bachmann (neu), Marianne Widmer (neu), Michael Zeier-Rast (neu)