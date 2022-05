Stadt Luzern Katholische Kirche mit Überschuss von sieben Millionen Franken – Motionär fordert Aufstockung des humanitären Beitrags Die Katholische Kirche Luzern steht finanziell besser da als erwartet. Der Grüne Kantonsrat Urban Frye und weitere Mitunterzeichnende fordern nun in einer Motion im Grossen Kirchenrat eine Erhöhung der humanitären Beiträge.

Blick auf die Hofkirche in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 5. Oktober 2012)

7,65 Millionen Franken. So viel besser fiel das Gesamtergebnis gegenüber dem Budget der Katholischen Kirche Stadt Luzern im Jahr 2021 aus. Begründet wurde das «aussergewöhnliche Ergebnis» mit deutlich höheren Steuereinnahmen. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von rund 0,533 Millionen Franken.

Davon sollten auf Vorschlag der Kirche je eine Million für humanitäres Engagement und die Äufnung des Fonds für Energie und Ökologie verwendet werden. Die restlichen fünf Millionen Franken sollen dem Eigenkapital zugewiesen werden, schreibt die Kirche in einer Mitteilung an die Mitglieder des Grossen Kirchenrates, des Parlaments.

In einer Motion an den Kirchenrat fordern nun Urban Frye und Mitunterzeichnende, dass der humanitäre Betrag um 500'000 Franken erhöht werden soll und die Gelder an grössere und kleinere Institutionen (Caritas Luzern, Schweizerische Arbeitshilfswerk Zentralschweiz, Hello Welcome) verteilt werden. Frye ist Grünen-Kantonsrat und Mitglied des Grossen Kirchenrates.

«Der Krieg in der Ukraine verursacht eine massive Verteuerung der Lebenshaltungskosten, vor allem bei den Grundnahrungsmitteln und der Energie», so die Motionäre. Davon betroffen sind vor allem Geringverdienende und bereits in Luzern wohnende Flüchtlinge. «Damit soll die Katholische Kirche proaktiv handeln und eine Leaderrolle einnehmen.» Sie könne damit Stadt und Kanton zeigen, dass sie ihren Teil der sozialen Verantwortung trägt und diese eventuell dazu bewegen, es ihr gleichzutun und ebenfalls zusätzliche Gelder für diesen Zweck freizugeben.

Das Geschäft soll in der Sitzung des Grossen Kirchenrates am 18. Mai behandelt werden. (zfo)