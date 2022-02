Stadt Luzern Die Kinos Capitol und Moderne schliessen Ende Jahr Das Kinosterben in Luzern geht weiter. Die Betreiberin Blue Cinema will sich auf das Maxx in Emmenbrücke konzentrieren. Das bedeutet das Ende für das Capitol und Moderne.

Das Kino Moderne schliesst Ende Jahr. Bild: René Meier (Luzern, 16. Oktober 2020)

Die letzten beiden Blockbuster-Kinos in der Stadt Luzern schliessen. Die Mietverträge der beiden Liegenschaften des Kinos Moderne mit einem Saal und 381 Plätzen an der Pilatusstrasse und des Kinos Capitol am Bundesplatz mit sechs Sälen und 865 Sitzplätzen werden aus wirtschaftlichen Gründen nicht verlängert. Das schreibt Zentralplus. Die Schliessung erfolgt per Ende 2022, wird eine Sprecherin der Betreiberin Blue Cinema zitiert. Grund dafür sei der Kinomarkt, der enorm unter Druck stehe. Die Räume sind auf dem Immobilienportal Homegate bereits zur Miete ausgeschrieben.

Damit gibt es in der Stadt Luzern nur noch zwei Kinos: Das Stattkino sowie das Bourbaki am Löwenplatz. Die grossen Blockbuster werden dort in der Regel nicht gezeigt. Hollywood-Fans müssten dann nach Emmen ins Kino Maxx oder nach Ebikon in Pathé ausweichen.