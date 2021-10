Stadt Luzern Kollision auf der Zürichstrasse in Luzern – Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen Am Nachmittag des Mittwochs, 14. Oktober, prallte ein Velofahrer in ein abbiegendes Auto. Er musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Gegen 14.10 Uhr am 14. Oktober wollte eine Autofahrerin vom Löwenplatz aus in ein Parkhaus abbiegen. Da der Gegenverkehr stillstand, bog sie nach links ab, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Velofahrer, der gleichzeitig vom Schlossberg Richtung Löwenplatz neben der stehenden Fahrzeugkolonne unterwegs war, prallte dabei in das Auto. Wegen der Verletzungen, die er durch den Sturz erlitt, musste er mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Da die Aussagen der Beteiligten unklar sind, insbesondere bezüglich der Ampelsituation während des Unfalls, sucht die Luzerner Polizei Zeuginnen und Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise können Sie unter der Nummer 041 248 81 17 melden. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Franken. (rad)