Stadt Luzern Kollision zwischen Linienbus und Auto – Polizei sucht Zeugen Auf dem Bahnhofplatz kam es am Freitag Morgen zu einer Kollision eines Linienbusses und eines Autos. Beim Unfall wurde niemand verletzt, er führte aber zu Rückstau im Morgenverkehr.

An der Kreuzung Pilatus- und Zentralstrasse kollidierten die Fahrzeuge. Bild: Luzerner Polizei

Am Freitag, 14. Januar, kurz nach 6 Uhr, fuhr der Chauffeur eines Linienbusses auf der Pilatusstrasse Richtung Bahnhof. Gleichzeitig beabsichtigte ein von der Seebrücke her kommender Autofahrer in Richtung Zentralstrasse zu fahren. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Beim Unfall seien gemäss ersten Erkenntnissen keine Personen verletzt worden. Die Buspassagiere verliessen den Unfallort grösstenteils vor dem Eintreffen der Polizei. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbar und musste abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 29'000 Franken. Es kam zu Stau im Morgenverkehr.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

Die Luzerner Polizei sucht zur Klärung des Unfallherganges Zeugen. Insbesondere werden Personen gesucht, die etwas zum Stand der Lichtsignalanlagen zum Unfallzeitpunkt aussagen können. Diese werden gebeten, sich unter 041 248 81 17 zu melden. (mha)