Stadt Luzern «Kostenexplosion bei Personal und Führung»: Die SP geht hart mit der Baugenossenschaft ABL ins Gericht Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern sei «intransparent und wohl zu teuer», kritisieren die Sozialdemokraten. Sie fordern mehrere Anpassungen in den Statuten.

Ein geplanter Neubau der ABL an der Studhalde. Bild: PD

Die SP Kanton Luzern deckt die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) in einer Mitteilung mit happiger Kritik ein. Die ABL sei «intrasparent und wohl zu teuer», heisst es dort. Hintergrund ist, dass die Genossenschaft vergangene Woche ihren Geschäftsbericht veröffentlicht hat. Aus diesem gehe hervor, dass es bei Personal und Führung eine «Kostenexplosion» gegeben habe, schreibt die SP.

Stark gestiegen seien in den letzten Jahren «die Entschädigungen für Vorstandsmitglieder, die Löhne der Geschäftsleitung und die Verwaltungsaufwände insgesamt». Die Verwaltungskosten seien alleine in den vergangenen vier Jahren um rund 20 Prozent gestiegen, rechnen die Sozialdemokraten vor. Dies, obwohl in der gleichen Zeit lediglich 20 neue Wohnungen entstanden seien. Seit 2010 sei der Personalaufwand sogar um 40 Prozent gestiegen – von 3,7 Millionen auf 5,2 Millionen. Die Mehrkosten von 1,5 Millionen entsprächen 4 Prozent der Mietzinseinnahmen. Die SP hält fest:

«Die Sensibilität für Kosten scheint der ABL-Führung abhandengekommen zu sein.»

Das zeige sich unter anderem daran, dass die ABL bei einem Wachstum des Personalaufwandes um 7 Prozent schreibt, dass «der Lohnaufwand in etwa gehalten wurde». Weiter kritisiert die Partei, dass die Verwaltungskosten nicht voll ausgewiesen seien.

«Hohe Überstunden- und Feriensaldi»

Anfang Jahr hat die ABL angekündigt, ihre Strukturen anpassen zu wollen. Das ist für die SP Grund zur Sorge: Es lasse Befürchtungen zu, dass auf Genossenschafterinnen und Genossenschafter «noch höhere Verwaltungskosten zukommen». Über deren Höhe schweige Vorstand und Geschäftsleitung. «Transparenz sieht anders aus», so die SP.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der ABL hat auf diverse Missstände hingewiesen. «Leider ignoriert der Vorstand die Empfehlungen und weigert sich sogar, dazu im Detail Stellung zu nehmen», heisst es in der Mitteilung. Namentlich habe die GPK darauf hingewiesen, dass sich «die Geschäftsleitung teilweise sehr hohe Überstunden- und Feriensaldi ausbezahlen lässt». Auch hier weigere sich Vorstand und Geschäftsleitung, Zahlen offen zu legen. Schliesslich moniert die SP, dass die steigenden Kosten Mietzinssenkungen verhinderten.

«Das bedeutet, dass bei einer veränderten Zinssituation die Mieten auf ein für viele untragbares Niveau steigen würden.»

Zurzeit werden die Statuten der ABL überprüft. Die SP formuliert diesbezüglich folgende Forderungen:

Die Verwaltungskosten der ABL müssen deutlich gesenkt und in Relation zu den Wohnungen, wie den aktuelle laufenden Bauprojekten gesetzt werden.

Die Löhne der Geschäftsleitung müssen in der Summe offengelegt und begrenzt werden.

Ausbezahlung von Überstunden und Feriensaldi von Geschäftsleitungsmitgliedern müssen gestoppt werden.

Einführung eines Kostenmietmodells, welches tiefere Mieten bringt.

Ausbaustandards und ein Finanzierungsmodell, welche auch Mitgliedern mit tiefem Einkommen den Zugang zu neugebauten Wohnungen ermöglicht.

Sollte der Vorstand der ABL diese Forderungen nicht in die Statutenrevision einbeziehen, gibt es laut SP zwei Wege zu deren Durchsetzung: Einerseits über einen demokratischen Prozess innerhalb der ABL, andererseits über allgemeine Vorgaben an Genossenschaften, die das Luzerner Stadtparlament erlassen kann.

Die SP schliesst mit der Bemerkung, dass Baugenossenschaften einen wichtigen Anteil am gemeinnützigen Wohnbau haben. Sofern innerhalb der Genossenschaften nicht «das entsprechende Verantwortungsbewusstsein» bestehe, sei die Politik gezwungen, dieses via Vorschriften durchzusetzen.

Update folgt.